139 مليون درهم أرباح «الاتحاد العقارية» في 9 أشهر بنمو 162%

حققت شركة الاتحاد العقارية أرباحاً صافية 139 مليون درهم، بنمو 162% خلال الشهور التسعة الأولى من 2025، مقارنة بـ53 مليون درهم خلال الفترة نفسها من 2024، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 32% لتصل إلى 513 مليون درهم.

وحققت الاتحاد العقارية إنجازاً استثنائياً بوصول سيولتها النقدية وأرصدة حساباتها المصرفية إلى 455 مليون درهم، في أعلى مستوى لها منذ سنوات، ما يجسد متانة مركزها المالي وقوة سيولتها.

كما نجحت الشركة في إتمام سداد ديونها المتراكمة، ما أدى إلى خفض القروض المصرفية من نحو 1.5 مليار درهم إلى 302 مليون درهم، متجاوزة عبئاً مالياً طويل الأمد، وقد أسهم هذا الإنجاز، إلى جانب إجراءات ضبط التكاليف وتحسين كفاءة تحصيل المستحقات، في تمكين الشركة من تحقيق مركز نقدي إيجابي صافٍ للمرة الأولى في تاريخها.