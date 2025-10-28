5.6 مليارات درهم أرباح بنك دبي الإسلامي في 9 أشهر



حقق بنك دبي الإسلامي أداءً استثنائياً في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مسجلاً مستويات قياسية جديدة، حيث ارتفع صافي الربح بعد الضريبة إلى 5.6 مليارات درهم مقارنة مع 5.4 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات التشغيلية 9.7 مليارات درهم، ما أسهم في نمو الأرباح ما قبل الضريبة بنسبة 10% سنوياً لتصل إلى 6.6 مليارات درهم.

كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 14% منذ بداية العام لتصل إلى 393 مليار درهم، مقتربة من 400 مليار درهم.

وسجلت الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 6% لتصل إلى 9.7 مليارات درهم، مدعومة بزيادة في الأنشطة غير الممولة واستقرار الهوامش.

وسجلت الميزانية العمومية نمواً بنسبة 14% لتصل إلى 393 مليار درهم. وتجاوزت ودائع المتعاملين حاجز 300 مليار درهم بزيادة 21%. وارتفع صافي الموجودات التمويلية 17% إلى 248 مليار درهم.

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي رئيس مجلس إدارة دبي الإسلامي: لا يزال الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة انتقالية تتسم بنمو مبني على معايير مختلفة ومعدلات أعلى، وتحول متسارع نحو التوسع القائم على الإنتاجية، ومن هذا المنطلق، تؤكد الإمارات مكانتها أحد أكثر الاقتصادات العالمية مرونة واستشرافاً للمستقبل، وتواصل الإمارات مسار نموها بشكل استراتيجي مستقر، مدعوماً بسياسة مالية رشيدة وسيولة مرتفعة، وقاعدة غير نفطية متينة تسهم الآن بنحو ثلاثة أرباح الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف، ضمن هذا الإطار فإن أداء دبي الإسلامي وتقدمه يعكس بشكل جلي قوة علامته التجارية وكفاءة استراتيجيته طويلة الأجل ورؤيته الطموحة، فخلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025، حقق البنك إيرادات تشغيلية قياسية، بلغت 9.7 مليارات درهم، مع ارتفاع الأرباح قبل الضريبة بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 6.6 مليارات درهم، ويعزى ذلك إلى الإدارة الفعالة للميزانية العمومية واستدامة النمو في الأرباح وارتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 14% من بداية العام وحتى تاريخه، ليصل إلى 393 مليار درهم، بينما تجاوزت ودائع المتعاملين 300 مليار درهم، ما يؤكد استمرار ثقة المساهمين والسوق بشكل عام.