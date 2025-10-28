49 % ارتفاع صافي أرباح البنك العربي المتحد إلى 316 مليون درهم بنهاية سبتمبر



أعلن البنك العربي المتحد نتائجه المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر، حيث حقق البنك العربي المتحد صافي أرباح بلغ 316 مليون درهم، خلال 9 أشهر 2025، مقارنة بـ 212 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 49% على أساس سنوي، وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 28 % على أساس سنوي، ليصل إلى 580 مليون درهم.

وتعكس الزيادة في صافي الأرباح نمواً كبيراً في إجمالي الموجودات في كل من القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي ودفتر الاستثمارات، بالإضافة إلى نهج البنك المنضبط في إدارة المخاطر، وقد تم تعزيز حقوق الملكية ورأس المال في البنك العربي المتحد، من خلال التنفيذ الناجح لإصدار حقوق الأولوية، ما أدى إلى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنسبة 50% ليصل إلى 3.09 مليارات درهم، وقد تم الاكتتاب في حقوق الأولوية بالكامل، ما يعكس الثقة التي يتمتع بها مساهمونا ومستثمرونا في مستقبل البنك في المستقبل.

وأرجعت وكالة موديز التصنيف الائتماني «Baa2» إلى التقدم المستمر، الذي أحرزه البنك في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة، وتعزيز المقاييس الائتمانية في جودة الأصول والربحية والملاءة المالية. وبينما أكدت كل من فيتش وكبيتال إنتليجنس تصنيفاتهما على مستوى المصدر فقد أدركت أيضاً التحسن في الملف المالي والائتماني للبنك العربي المتحد، من خلال ترقية درجة واحدة في تصنيفات الجدوى والقوة المالية الأساسية على التوالي.

وإلى جانب تعزيز وضع رأس المال والتحسن في الملف الائتماني تؤكد هذه النتائج الزخم القوي للبنك العربي المتحد وجاهزيته الاستراتيجية للمرحلة التالية من النمو بعد رحلة رائعة، استمرت 50 عاماً من خدمة عملائه والمجتمع.

وقال شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: «يعكس أداؤنا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 التنفيذ الدؤوب لخططنا، بما يتماشى مع استراتيجيتنا للنمو وفعالية أجندة التحول لدينا. ويسلط النمو القوي في الربحية وإجمالي الأصول الضوء على استمرار زخم الأعمال القوي، إلى جانب إدارة المخاطر والنفقات الحكيمة. وما زلنا نركز على تحقيق النمو المستدام والقيمة طويلة الأجل لعملائنا ومساهمينا وشركائنا ومجتمعنا».