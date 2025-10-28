دبي تضم 11 من أهم المحافظ الرقمية في العالم

أعلنت مالية دبي عن تفعيل استخدام مجموعة واسعة من المحافظ الرقمية العالمية لسداد رسوم الخدمات الحكومية في جميع الجهات التابعة لحكومة دبي، وقالت الدائرة، إن سداد الرسوم الحكومية أصبح متاحاً باستخدام مجموعة واسعة من المحافظ الرقمية في مراكز تقديم الخدمات الحكومية، في حين بدأ قبول بعض هذه المحافظ من خلال بوابة دبي للسداد الذكي (سداد دبي) وتطبيق "دبي الآن"، على أن يُستكمل تفعيل جميع المحافظ الرقمية في تلك المجموعة بحلول نهاية العام الجاري.

وبات بإمكان المتعاملين مع مختلف الجهات الحكومية التابعة لحكومة دبي، من الأفراد والشركات والزوار، إتمام مدفوعاتهم الحكومية بسهولة عبر 11 مجموعة متنوعة من المحافظ الرقمية العالمية والإقليمية، تشمل: "أبل باي"، و"سامسونغ باي"، و"جوجل باي"، و"علي باي بلس" و"علي باي"، و"وي تشات باي"، و"روباي"، و"داينرز"، و"ديسكوفر"، و"تشاينا يونيون باي"، و"إن بي سي آي" (يو بي آي)، و"سوفت بي أوه إس" / "تاب تو باي".

ووصف معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، تفعيل المحافظ الرقمية العالمية والإقليمية في منظومة سداد الرسوم بحكومة دبي بأنها "إنجاز مهم وقفزة نوعية نحو تحقيق رؤيتنا لحكومة لانقدية، وانعكاس لالتزامنا بتعزيز الشفافية والابتكار في تقديم الخدمات الحكومية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية"، مؤكداً أن وضوح توجيهات القيادة الرشيدة ومتابعتها الحثيثة "أسفرا عن اتخاذنا خطوات ومبادرات مهمة في سبيل تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية، التي من شأنها تعزيز مكانة الإمارة وجهةً عالميةً بارزة في التحول الرقمي".

وأضاف معاليه: "نواصل متابعة الجهود البناءة التي يبذلها فريق عملنا مشكوراً، وتوجيهه نحو مزيد من الإنجازات، سيما بعد أن نجحنا في الأشهر القليلة الماضية في إبرام عدة اتفاقيات مع جهات تنفيذية فاعلة واتخاذ خطوات غير مسبوقة تمهد لتحقيق أهداف استراتيجية دبي اللانقدية المرتكزة على أسس الحوكمة والابتكار والمجتمع".

وأشاد حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية بهذه الخطوة وما تنطوي عليه من تداعيات إيجابية، مشيراً إلى أنها "تؤكد انفتاح دبي على كل الحلول التي تسهم في تسهيل حياة الناس ودعم مرتكزات الاقتصاد الرقمي بما ينعكس على جودة الحياة لكل من يقطن على أرض الإمارة." وأضاف: "إن إتاحة سداد الرسوم الحكومية عبر المحافظ العالمية، وربط هذه المحافظ مع بوابة "سداد دبي" وتطبيق "دبي الآن" يقع في صميم الأهداف التي تقوم عليها استراتيجية دبي الرقمية ورؤيتها التي تنص على رقمنة الحياة في دبي وتعزيز مكانتها لتكون واحدة من أفضل المدن في العالم من خلال تسخير التقنيات لخدمة الإنسان. كما تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الحكومية لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تجعل من الاقتصاد الرقمي رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الكلي للإمارة".

وأثنى مطر سعيد الحميري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية على هذه الخطوة مؤكداً أنها تعكس مكانة دبي كمدينة رائدة عالمياً. وقال: "إن إتاحة سداد الرسوم الحكومية عبر المحافظ العالمية، وربط هذه المحافظ مع بوابة "سداد دبي" وتطبيق "دبي الآن"، من شأنه أن يخدم القطاع الأوسع من جمهور المتعاملين سواء كانوا ممن يعيشون على أرض دبي ودولة الإمارات أو من ملايين الزوار والسياح. ويسهم ذلك في تسهيل حياة الناس في تعاملاتهم مع الحكومة، كما يسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي، وهي الأهداف التي تقوم عليها استراتيجية دبي الرقمية ورؤيتها التي تنص على رقمنة الحياة في دبي. بهذه الخطوة تمضي دبي نحو الهدف الذي وضعته قيادتنا الرشيدة بأن تكون واحدة من أفضل المدن في العالم، من خلال تسخير التقنيات المتقدمة لخدمة الإنسان".

من جانبه، قال أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، إن هذه الخطوة الحيوية "تأتي انسجاماً مع رؤية مالية دبي للتحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الذكي والشامل، وتجري في إطار تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية، التي تهدف إلى الحد من التعاملات النقدية في المعاملات المالية، على امتداد المؤسسات والشركات في القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة، إضافة إلى ترسيخ مكانة دبي بوصفها عاصمة عالمية في المجال الرقمي والشمول المالي".

وترمي الاستراتيجية التحولية التي كان أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رعاه الله، إلى رفع نسبة المعاملات المالية المنفذة عبر الطرق الرقمية اللانقدية في القطاعين الحكومي والخاص إلى 90%، ونسبة التمكين الرقمي في القطاعين إلى 100%، بحلول نهاية العام القادم 2026.

وفي هذا السياق، قالت آمنة لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية، إن إتاحة هذه المجموعة الواسعة من المحافظ الرقمية العالمية لسداد الرسوم الحكومية ينسجم تماماً مع التوجه الاستراتيجي لحكومة دبي في تقديم خدمات ذكية وسلسة تلبي تطلعات المتعاملين وتثري تجربتهم، لا سيما من الزوار الإقليميين والدوليين من رجال الأعمال والسياح والمستثمرين، علاوة على المواطنين والمقيمين. وأضافت: "تعكس هذه القفزة في أنظمة المدفوعات الرقمية التزامنا بتحقيق التحول الرقمي الكامل في منظومة الدفع الحكومي في إمارة دبي، وتمثل توسعاً حيوياً في خيارات الدفع يهدف إلى تحسين تجربة المتعاملين وتلبية مختلف احتياجاتهم، ورفع كفاءة إنجاز المعاملات الحكومية، من خلال حلول دفع رقمية ذكية وآمنة وسلسة".