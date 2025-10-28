تعاون بين «فنادق الخليج» وفنادق أبوظبي الوطنية وشركة «مترو جلوبال»

كشفت مجموعة «فنادق الخليج» عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «MFive Services»، المملوكة مناصفة لكل من فنادق أبوظبي الوطنية (ADNH)، وشركة Metro Global، المتخصصة في خدمات التدبير والتنظيف الفندقي، ومقرها الإمارات، وذلك لتأسيس شركة MFive Services في مملكة البحرين، التي ستُعنى بتطبيق أعلى المعايير العالمية في إدارة وتشغيل خدمات التدبير الفندقي.

وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية نقطة تحول في تطوير خدمات التدبير الفندقي في مملكة البحرين، إذ تسهم في وضع معيار جديد للجودة العالية والابتكار والكفاءة بما يلبي احتياجات الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية في المملكة، وتم توقيع الاتفاقية بين مجموعة فنادق الخليج وشركة فنادق أبوظبي الوطنية وشركة Metro Global خلال حفل رسمي أقيم في إمارة دبي. ويعد هذا التوقيع إنجازاً بارزاً نحو تطوير معايير التشغيل الفندقي في مملكة البحرين.

تأسست «MFive Services» في عام 2010 بالإمارات، وتمكنت خلال فترة وجيزة من ترسيخ مكانتها إحدى أبرز الشركات المتخصصة في خدمات التدبير والتنظيف الفندقي في المنطقة، حيث تقدّم خدماتها لأكثر من 60 فندقاً في مختلف أنحاء الدولة، من بينها عدد من الفنادق التابعة لأشهر العلامات الفندقية العالمية. ومن خلال هذه الشراكة الجديدة تسعى شركة MFive Services إلى الارتقاء بخدمات التدبير الفندقي في مملكة البحرين عبر تقديم حلول تشغيلية متكاملة تشمل توظيف الكوادر المتخصصة والإشراف وضمان الجودة والتحكم في التكاليف التشغيلية.

وقال أحمد الجناحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «فنادق الخليج»: تمثل شراكتنا مع شركة فنادق أبوظبي الوطنية وشركة «Metro Global» خطوة استراتيجية تعكس التزامنا بتطوير نموذج مبتكر للتدبير الفندقي يُطرح للمرة الأولى في المملكة، ويرتبط بشكل مباشر بنسبة الإشغال الفندقي، والذي يجسد التزامنا بالتميّز والابتكار.

من جانبه، قال الشيخ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري، رئيس مجلس إدارة «MFive Services» نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة فنادق أبوظبي الوطنية: تمثل هذه الاتفاقية محطة استراتيجية مهمة لشركة MFive Services، إذ تعكس الحاجة إلى حلول مبتكرة ومصممة خصيصاً لقطاع الضيافة.

وقال ماكس باير، الرئيس التنفيذي لشركة «Metro Global»: يمثل دخولنا إلى السوق البحريني عبر شراكتنا مع مجموعة فنادق الخليج إنجازاً مهماً لشركة MFive Services، فشبكة مجموعة فنادق الخليج الواسعة في مجال الضيافة وخبرتها التشغيلية تشكل منصة مثالية لتقديم خدمات تدبير فندقي بمعايير عالمية. ومعاً نؤسس نموذجاً قابلاً للتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي، يضع معايير جديدة في خدمات التشغيل الفندقي الخارجية.