"تبريد" تنجح في الحصول على تسهيلات تمويل جديدة بقيمة 1.8 مليار درهم

أعلنت "تبريد"، الشركة الوطنية للتبريد المركزي، اليوم، عن نجاحها في الحصول على تسهيلات تمويل جديدة بقيمة 1.8 مليار درهم، لدعم مبادراتها الإستراتيجية للنموّ وتحسين هيكل رأس المال.

وتأتي الخطوة ضمن خطط "تبريد" الهادفة إلى تمويل احتياجاتها الرأسمالية وتنويع مصادر تمويلها، بما يشمل متطلبات الاستثمار والتوسّع المستقبلي.

وتبلغ مدة التسهيلات الجديدة، التي يشار إليها بـ"التمويل"، ست سنوات، وتمّ إنجازها بالشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق.

ويعد التمويل متوافقًا بالكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومكوَّنًا من شريحتين بالدرهم والدولار الأمريكي، بما يعكس التزام "تبريد" بتوفير حلول تمويل شاملة ومتوافقة مع تفضيلات المستثمرين في المنطقة.

وتأكيداً على التزامها الراسخ بالاستدامة والحفاظ على البيئة، تمّ تخصيص مليار درهم من إجمالي التمويل ضمن إطار التمويل الأخضر.

وأكّد خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة "تبريد"، أن هذا التمويل الناجح يعكس متانة نموذج أعمال الشركة والثقة الكبيرة التي تتمتع بها لدى شركائها في القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن تسهيلات التمويل ستمكن الشركة من المضيّ قدماً في تنفيذ استثمارات إستراتيجية لتسريع وتيرة توسّعها وتعزيز القيمة طويلة الأمد، مع التأكيد على التزامها الثابت بالممارسات المالية المسؤولة والمستدامة.

من جانبه، قال عادل الواحدي، الرئيس المالي التنفيذي لشركة "تبريد"، إن التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يُمثل ركيزة أساسية في إستراتيجية الشركة الرأسمالية، ويجسّد التزامها بالشمول المالي والتوافق مع قيم شركائها وأصحاب المصلحة، لافتا إلى أنه من خلال دمج مبادئ التمويل الإسلامي في مزيج مصادر الشركة التمويلية، يتم توسّيع قاعدة السيولة المتاحة أمام الشركة مع الحفاظ على تصنيفها الائتماني القوي بدرجة الاستثمار.

وأضاف أن هذا التمويل لا يقتصر على دعم إستراتيجية" تبريد" في عمليات الاستحواذ فحسب، بل يساهم في تعزيز ميزانيتها العمومية عبر تحسين آجال استحقاق الديون والحفاظ على قاعدة مالية متينة.

من جهته قال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن هذه الصفقة تمثل محطة مفصلية في إستراتيجية التمويل لشركة تبريد، حيث تسهم في دعم تطوير وصيانة الأصول الحيوية للبنية التحتية في مختلف أنحاء الدولة، لافتا إلى أن حزمة التمويل المبتكرة تميزت بتعدد العملات، ودمجت بسلاسة بين مبادئ التمويل الإسلامي ومعايير التمويل الأخضر ضمن الوثائق المعتمدة.

وأشار إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني يفخر بنجاحه في هيكلة هذه الصفقة الرائدة، ويعكس ذلك الثقة المستمرة التي توليها شركة تبريد للبنك، ويعزز من قوة الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين.

من ناحيته رحب جويل فان دوسن، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في المشرق، بالتعاون مع شركة تبريد في هذه الصفقة الإستراتيجية التي تعكس الأسس القوية للشركة وإستراتيجيتها المستقبلية الطموحة، ويجسّد هيكل التمويل المستدام والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الالتزام المشترك بالابتكار المسؤول وحلول التمويل الشامل.

وأعرب عن فخر المشرق بالدعم المستمر لنمو شركة تبريد ودورها في بناء مستقبل أكثر استدامة ومسؤولية بيئية في المنطقة.

ويؤكد الإقبال الكبير من البنوك المشاركة على مكانة "تبريد" كشركة عالية الجدارة الائتمانية، وقدرتها على الوصول إلى مصادر تمويل تنافسية في الأسواق المختلفة.

وتواصل "تبريد" تركيزها على الحفاظ على مستويات قوية من السيولة وإدارة الديون بكفاءة لضمان هيكل رأس مال متوازن يدعم تنفيذ خططها قصيرة الأجل وتحقيق القيمة المستدامة على المدى الطويل.

ويُعدّ هذا التمويل خطوة جديدة في مسيرة "تبريد" نحو تحقيق نموّ مستدام، مدفوعًا بإدارة مالية منضبطة ورؤية إستراتيجية واضحة لترسيخ مكانتها الريادية عالميًا في قطاع تبريد المناطق.