طيران الإمارات تعيّن مديراً لعملياتها التجارية في عُمان

أعلنت طيران الإمارات عن تعيين خالد حسن مديراً جديداً لعملياتها في سلطنة عُمان، اعتباراً من 1 نوفمبر 2025، وذلك في إطار استراتيجيتها المستمرة لتعزيز عملياتها التجارية في الأسواق الرئيسية حول العالم.

وفي منصبه الجديد، سيتولى خالد حسن مسؤولية الإشراف على عمليات طيران الإمارات واستراتيجيتها التجارية في سلطنة عُمان، بما يتضمن دفع عجلة النمو، وتوطيد الشراكات، وتعزيز حضور الناقلة في السوق العُمانية.

ويتمتع خالد بخبرة واسعة وسجل حافل في تطوير الأعمال ووضع استراتيجيات الأسواق.

وانضم خالد إلى طيران الإمارات في 1996، ومنذ ذلك الحين شغل عدداً من المناصب ضمن فريق العمليات التجارية للناقلة في أسواق رئيسية في أفريقيا وآسيا وأوروبا.

وتولى مؤخراً منصب مدير إقليمي لطيران الإمارات في الشارقة والإمارات الشمالية، حيث اضطلع بدور محوري في توسيع قاعدة عملاء طيران الإمارات وتعزيز العلاقات التجارية والمؤسسية في المنطقة، ما يعزز قدراته لقيادة مرحلة النمو المقبلة للناقلة في سلطنة عُمان.

ويأتي التعيين ضمن برنامج تدوير مديري المحطات الإماراتيين.