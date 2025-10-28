«البنك العربي المتحد» يطلق هويته المؤسسية الجديدة تزامناً مع اليوبيل الذهبي

أطلق البنك العربي المتحد، هويته المؤسسية الجديدة تحت شعار «متحدون من أجلك» في خطوة تمثل محطة جديدة في مسيرة تطوره وتؤكد التزامه الراسخ بالتركيز على الإنسان في جوهر العمل المصرفي.

جاء ذلك خلال الحفل، الذي نظمه البنك مساء أول من أمس، في متحف المستقبل بدبي، بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيسه، وذلك بحضور الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد التنس، والشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد، بجانب عدد من كبار المسؤولين وأعضاء مجلس إدارة البنك وكبار التنفيذيين والعملاء المميزين وممثلين عن القطاعين المصرفي والمالي من مختلف أنحاء الدولة.

وتخلل الحفل كلمتان ألقاهما مؤسس البنك الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي والشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، وذلك بتقنية الهولوغرام، كما شهد الحفل كلمة ألقتها نجلاء المدفع عضو مجلس الإدارة، إضافة إلى عرض فيلم وثائقي استعرض قصة نمو البنك المتميزة على مدى خمسة عقود من خلال شهادات شخصيات بارزة ساهمت وشهدت تطور البنك عبر تاريخه الحافل بالإنجازات.

وقال الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، إن الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس البنك العربي المتحد يمثل محطة فخر واعتزاز نحتفي من خلالها برؤية مؤسس البنك الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي وبجهود موظفينا المخلصة وبثقة مساهمينا وعملائنا الكرام على مدى العقود الخمسة الماضية، حيث جسّد البنك قيم المسؤولية والالتزام ولعب دوراً محورياً في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، وعزز مكانته إحدى المؤسسات المالية الوطنية الرائدة.

وأضاف إن البنك يواصل مسيرته من خلال عملية تحول شاملة تهدف إلى تعزيز القيمة المقدمة لعملائه ومساهميه، لافتاً إلى أن الأداء المالي القوي وزيادة رأس المال التي تجاوزت مليار درهم إلى جانب إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة، أسهمت في تعزيز المكانة التنافسية للبنك العربي المتحد وترسيخ التزامه بالنمو المستدام انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة للدولة وتوجهها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.

من جانبه، قال شيريش بيديه الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد، إن اليوبيل الذهبي يمثل محطة بارزة في مسيرة البنك وتجديداً لالتزامه بالابتكار والتميّز في خدمة العملاء، لافتاً إلى أن إطلاق الهوية الجديدة يُجسّد بداية مرحلة جديدة من التحول تعكس النهج القائم على الإنسان أولاً والرسالة الرامية إلى تقديم حلول مصرفية أكثر ذكاءً وسرعة وموثوقية وتتضمن الهوية المؤسسية الجديدة للبنك العربي المتحد شعاراً جديداً ونظاماً بصرياً عصرياً.