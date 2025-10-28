10.6 % نمو قطاع التمويل الإسلامي في 2024

استضافت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» ومركز دبي المالي العالمي، المؤتمر السنوي الخامس عشر للتمويل الإسلامي في قاعة الأتريوم بالمركز.

وسلط المؤتمر الضوء على الأداء القوي لقطاع التمويل الإسلامي في عام 2024، الذي حقق نمواً بنسبة 10.6 في المائة، فيما تجاوز إجمالي الصكوك القائمة حاجز تريليون دولار أمريكي للمرة الأولى.

وتناول المؤتمر التوقعات العالمية لقطاع التمويل الإسلامي والفرص والتحديات التي تواجه النمو المستقبلي للقطاع، حيث شكل المؤتمر فرصة للمهتمين للحصول على نظرة أعمق حول أسواق رأس المال المتطورة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال هادي ملكي، الرئيس الإقليمي في «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»: «يواصل قطاع التمويل الإسلامي إظهار قوته، بدعم من نمو الأصول المصرفية وإصدارات الصكوك.

وفي ظل النمو المستمر لمتطلبات التمويل لبرامج التحول الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن قطاع التمويل الإسلامي يتمتع بمكانة جيدة للحفاظ على زخمه في عام 2025 على الرغم من حالة عدم اليقين الدولية السائدة.

وتعد النسخة الخامسة عشرة من المؤتمر السنوي للتمويل الإسلامي، التي نقيمها بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، منصة حيوية لجمع أصحاب المصلحة وتبادل وجهات النظر ومعالجة الفرص والتحديات التي ترسم ملامح التطور المستمر لقطاع التمويل الإسلامي».

وقالت علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «في ظل النمو المتواصل لقطاع التمويل الإسلامي كرافد رئيس للتنمية الشاملة والمستدامة، يواصل مركز دبي المالي العالمي التزامه بتسريع وتيرة التحول في هذا المجال.

نعمل على بناء بيئة محفزة على الابتكار، تدعم تطوير حلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تتمتع بالقدرة على المنافسة العالمية، وتعززها التقنيات الرقمية».

وتناولت الجلسة الأولى التي حملت عنوان «التمويل الإسلامي 2025 - 2026: نموٌّ مرنٌ في ظلّ التحديات القادمة»، العوامل الرئيسة الدافعة للنمو والفرص والتحديات المستقبلية.

وشملت قائمة المتحدثين عبدالقادر حسين، رئيس إدارة أصول الدخل الثابت في بنك «أرقام كابيتال»، وعلي توفيق، رئيس قسم تمويل الصكوك في بنك «إتش إس بي سي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وتركيا، وهيتيش دهوت، المدير المالي لشركة داماك العقارية.