«غرفة الشارقة» تبحث توسيع التعاون مع مجتمع الأعمال في بيلاروسيا

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة سبل تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وبيلاروسيا وتطوير التعاون الثنائي، وذلك خلال استقبال وفد دبلوماسي رفيع المستوى من جمهورية بيلاروسيا، وجرى خلال اللقاء في مقر الغرفة استعراض آفاق توسيع الشراكات في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية والسياحية، بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

جاء ذلك بحضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وإيغور بيلي، سفير جمهورية بيلاروسيا لدى الدولة، وألياكسي جالديبين، القنصل العام لجمهورية بيلاروسيا في دبي، وسعادة حليمة العويس، عضو مجلس إدارة الغرفة، وعبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مديرة إدارة العلاقات الدولية.

وأشار عبدالله العويس إلى أن اللقاء يمثل خطوة مهمة نحو دفع العلاقات الاقتصادية بين الجانبين إلى مستويات أكثر تقدماً.