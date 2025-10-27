خالد بن محمد بن زايد يبحث فرص التعاون مع «ستيت ستريت» لإدارة الأصول المالية



التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رونالد أوهانلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ستيت ستريت» المتخصصة في إدارة الأصول المالية وتقديم الخدمات المصرفية والاستشارات في مجال الاستثمار.

وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون وتطوير الشراكات الاستراتيجية بين الجهات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي وشركة «ستيت ستريت»، بما يعزز تبادل الخبرات والاستفادة من الحلول المبتكرة في مجالات إدارة الأصول والخدمات المصرفية والاستثمارية، ويدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً يتميز بالكفاءة والاستدامة وجاذبية الاستثمار.

وتُعد مؤسسة «ستيت ستريت» ثاني أقدم بنك في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث تأسست في عام 1792، وتدير حالياً أصولاً مالية تتجاوز قيمتها 5 تريليونات دولار؛ وتتمتع الشركة بحضور عالمي واسع يغطي أكثر من 100 سوق مالي حول العالم.

حضر هذا اللقاء أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي؛ وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.