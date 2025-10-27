داماك تفتح الباب أمام الجميع لوظيفة "السفير الأمثل لداماك آيلاندز"

أعلنت شركة داماك العقارية، أكبر مطوّر عقاري خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة والرائدة في قطاع العقارات الفاخرة، عن إطلاق فرصة جديدة للمسافرين والحالمين والمبدعين حول العالم، تتمثّل في التقدّم للحصول على لقب "السفير الأمثل لداماك آيلاندز".

سيتم اختيار شخص واحد من بين المتقدمين ليكون موظفاً لدى داماك بدوام كامل، وليصبح سفيراً لها براتبٍ مجزٍ، متنقلاً بين ثماني وجهات استوائية مذهلة أبرزها موريشيوس وبربادوس، حيث سيختبر الحياة هناك، ويستكشف ويشارك تجربته مع الجمهور من مختلف أنحاء العالم.

تقدّم هذه المبادرة الفريدة من داماك فرصة استثنائية لتجسيد متعة الحياة الهادئة والفاخرة، والانغماس في أجواءٍ من الصفاء والسكنية، والارتباط بالطبيعة، والهروب من روتين الحياة اليومية، ومشاركة هذه الرحلة الملهمة مع العالم.

دعوة مفتوحة إلى الأشخاص الحالمين

تأتي هذه المبادرة ضمن حملة عالمية لمشروع "داماك آيلاندز"، حيث تدعو داماك الجميع من رواة القصص، وصنّاع المحتوى، والمستكشفين، وأصحاب الرؤى، إلى التقدّم لهذه الوظيفة وإظهار سبب أحقيّتهم بأن يصبحوا "السفير الأمثل لداماك آيلاندز".

سيعمل السفير المختار موظفاً رسمياً للترويج لأسلوب الحياة الفاخرة في داماك آيلاندز، وليروي للجمهور روعة العيش في الجزر، والأناقة البسيطة، وروح الاكتشاف.

بهذه المناسبة، قالت أميرة سجواني، العضوة المنتدبة لشركة داماك العقارية:

"هذه ليست مجرد مسابقة، بل قصة حيّة تتجسّد من خلال رحلة شخص يحمل رسالة فرح ويروي للعالم بأسلوبٍ فريد قصة العيش في الجزر. نحن نبحث عن شخصٍ يمتلك حسّ الإبداع، وحب المغامرة، شخص مستعد ليعيش الحياة التي يحلم بها الآخرون".

سيتم توثيق هذه التجربة ومشاركتها مع الجمهور عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي وسلسلة خاصة من المحتوى، الذي يتابع رحلة المقيم من لحظة اختياره وحتى خوضه تفاصيل الحياة في الجزر الثمان.

طريقة التقديم