«الإمارات دبي الوطني» ينجز صفقة لتمويل شراء طائرتي إيرباص لصالح «إنديغو» الهندية

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن إنجاز صفقة تمويل طائرات عبر عقد التأجير التمويلي لصالح الناقلة الهندية «إنديغو»، حيث قدّم تمويلاً لدعم شراء طائرتي إيرباص A321neo. وتؤكد هذه الصفقة التزام قسم الطيران في بنك الإمارات دبي الوطني بدعم نمو قطاع الطيران في الهند.

ويأتي هذا التمويل في إطار سعي «إنديغو» لتعزيز مكانتها كأكبر ناقلة جوية محلية في الهند. وتمتلك الناقلة أحد أكبر قوائم الطلبيات في القطاع، حيث تواصل توسيع أسطولها وحضورها الدولي لربط مزيد من الوجهات، وتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي داخل الهند وفي عدد من الوجهات الدولية الرئيسية.

وبهذه المناسبة، قال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: «تؤكد هذه الصفقة قدرتنا على تقديم هياكل تمويلية خاصة لقطاع الطيران. ومع توسيع نطاق حلول خدمة العملاء التي يقدمها قسم الطيران التابع للبنك، فإن تنفيذ هذه الصفقة يعزز مكانة بنك الإمارات دبي الوطني كمزود رئيسي للحلول التمويلية لقطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط وعلى الصعيد الدولي. وبهذا الإعلان، نواصل البناء على طموح بنك الإمارات دبي الوطني ليصبح الشريك المالي المفضل على المدى الطويل في قطاع الطيران والتمويل القائم على الأصول، من خلال توفير تغطية عالمية، وخبرة معمقة، والمرونة اللازمة لدعم نمو القطاع».

من جهته، أعرب رياز بيرمُحمد، الرئيس التنفيذي لشؤون امتلاك وتمويل الطائرات لدى شركة «إنديغو»، عن سعادته للشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني في هذه الصفقة، مؤكداً تطلعه لتعزيز هذا التعاون الناجح وترسيخ العلاقة بين الجانبين في المستقبل.