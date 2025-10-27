«ماجد الفطيم» تدعم الوصول إلى وجهاتها بالإمارات ببرنامج «دوّار الشمس للإعاقات غير المرئية»

أعلنت «ماجد الفطيم»، إطلاق برنامج «دوار الشمس للإعاقات غير المرئية» في عدد من وجهاتها في دولة الإمارات بما يؤكد التزامها بتوفير تجارب شاملة تضع العملاء في المقام الأول ومدعومة بسهولة الوصول والحركة، لتحقيق أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم.

ويأتي إطلاق برنامج «دوار الشمس للإعاقات غير المرئية» امتداداً لاستراتيجية «ماجد الفطيم» الأوسع للاستدامة بعنوان «الجرأة اليوم تعني تغيير المستقبل»، والتي تدعم مبادئ إمكانية الوصول بسهولة والتنوع والإنصاف والشمول عبر جميع وجهات المجموعة. وبموجب هذا الإطلاق، سيتمكن الزوار من أصحاب الهمم وذوي الإعاقات غير الظاهرة أو الذين يحتاجون إلى دعم مخصص، من التنقل داخل مراكز التسوق ومحال التجزئة ووجهات الترفيه والفنادق والمجتمعات التابعة لماجد الفطيم من خلال الحصول على دعم عملي وغير ملحوظ يحمل رمز «دوار الشمس» المعتمد دولياً، بما يضمن لهم تجربة أكثر شمولاً ودعماً.

ويعد برنامج «دوار الشمس للإعاقات غير المرئية» مبادرة معترف بها عالمياً، تهدف إلى مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقات غير الظاهرة على الإشارة بأسلوب لطيف إلى أنهم قد يحتاجون إلى دعم إضافي أو وقت أطول أو تفهم من الآخرين. ومن خلال ارتداء شارة تعريفية باللون الأخضر تحمل رمز «دوار الشمس» يمكن لهؤلاء الأفراد التعبير عن احتياجاتهم بطريقة بسيطة وسهلة.

واستعداداً لتطبيق البرنامج، حصلت فرق العمل في الصفوف الأمامية في كل من «كارفور» و«سكي دبي» و«ڤوكس سينما»، على تدريبات خاصة للتعرف على رمز «دوار الشمس» والاستجابة له بالشكل المناسب، بما يسهم في تسهيل التجارب اليومية للزوار الذين لديهم تحديات غير ملاحظة. كما ستتوفر الشارات التعريفية في مكاتب خدمة العملاء لمنح الزائرين وسيلة بسيطة لإعلام موظفي الصفوف الأمامية عن حاجتهم لدعم يجعل زيارتهم أكثر سلاسة وأماناً ومتعة.

وقال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «الشمول في «ماجد الفطيم» ليس مجرد مبدأ، بل وعد نعمل على الوفاء به، لضمان استمتاع الجميع بما نقدم من تجارب من خلال التطبيق العملي لمبدأ الشمول. وفخورون بإطلاق برنامج برنامج «دوار الشمس للإعاقات غير المرئية» في عدد من وجهاتنا الأشهر بدولة الإمارات، وهي خطوة مهمة ضمن مسيرتنا نحو توفير بيئات يشعر فيها كل زوارنا بالتقدير والاحترام والتمكين. فليست كل الاحتياجات ملحوظة أو ظاهرة، ولكن لكل زائر الحق في أن يشعر بالثقة والرعاية. ومن خلال تزويد فرق العمل بالأدوات والتدريب المناسبين، لا نحرص فقط على ضمان سهولة الوصول والحركة في وجهاتنا والاستمتاع بما تقدمه، بل أيضاً توفير شعور عام بالترحيب بالجميع في كل مرة يزورون فيها وجهاتنا».

ومن جهته، قال آندي فولكنر، الرئيس التنفيذي لشركة توبلاند، الشريك في الشرق الأوسط لبرنامج «دوار الشمس للإعاقات غير المرئية»: «يسعدنا الترحيب بمجموعة «ماجد الفطيم» ووجهاتها الشهيرة إلى برنامج «دوار الشمس»، حيث تمثل هذه الشراكة دليلاً على التزامهم بتيسير الوصول والحركة بأسلوب شامل وتعزيز شمول وجهاتهم في «كارفور» و«سكي دبي» و«ڤوكس سينما» وغيرها. وقد اتخذت فرق العمل لدى «ماجد الفطيم» خطوات حقيقية لضمان أن يشعر كل زائر بغض النظر عن قدراته بالترحيب والدعم والتقدير. فمن الملهم أن نرى الموظفين وهم يتبنون هذه المبادرة بحماس كبير والمساهمة في إيجاد بيئة يستطيع فيها الجميع الاستمتاع بتجربتهم بثقة وسعادة. إن الانضمام إلى هذا البرنامج لا يقتصر على تقديم الدعم فحسب، بل هو أيضاً احتفاء بالشمول وإحداث فرق حقيقي في حياة الناس».

وتواصل «ماجد الفطيم» تعزيز إمكانية الوصول والتنقل داخل مختلف وجهاتها من خلال شراكات استراتيجية وتصميمات شاملة. وبالتعاون مع بلدية دبي ومبادرتها «وصول»، أجرت المجموعة عمليات تدقيق شاملة لإمكانية الوصول في أبرز مواقعها، بما يتماشى مع «كود دبي للبناء» المحدث وإطار العمل المعتمد لمبادرة «وصول». وتسهم هذه الجهود مجتمعة في تعزيز قدرة المجموعة على دعم شريحة واسعة من الزوار، بما في ذلك أصحاب الهمم وكبار السن والنساء الحوامل.

وبالإضافة إلى جهودها لتطوير البنية التحتية، تعمل «ماجد الفطيم» على تعزيز البرامج الشاملة بالتعاون مع شركاء مثل «الأولمبياد الخاص» و«مجموعة الصحراء»، التي توفر فرص عمل مفيدة لأصحاب الهمم. وتعكس هذه المبادرات التزام المجموعة الراسخ ببناء مجتمعات أكثر شمولاً وتهيئة بيئات يشعر فيها الجميع بالترحيب والدعم.

ومن خلال هذه المبادرة، تواصل «ماجد الفطيم» في عقدها الرابع ريادتها في مجال إنشاء بيئات تتميز بالشمول ويسهل الوصول إليها، بما يعكس رؤيتها الراسخة لتحقيق أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم.

وسيكون برنامج «دوار الشمس» متاحاً وواضحاً للعيان في جميع وجهات «ماجد الفطيم» الشهيرة في دولة الإمارات وذلك بحلول نهاية الشهر.