الأوروبيون يشكلون 22 % من مجتمع مواهب «دبي للإنترنت»

أعلنت مدينة دبي للإنترنت أن خبراء التكنولوجيا الأوروبيين يشكلون أكثر من 22% من إجمالي مجتمع المواهب المتنوع الذي تتغنى به هذه الوجهة. جاء ذلك على هامش المشاركة بالنسخة الافتتاحية من معرض «جيتكس أوروبا» الذي أقيم في برلين من 21 إلى 23 مايو.

وقد ألقت مدينة دبي للإنترنت، وهي من مجمعات الأعمال العشرة المتخصصة التابعة لمجموعة تيكوم، خلال «جيتكس أوروبا» الضوء على مجتمعها المزدهر والتزامها الراسخ بتعزيز سبل وفرص التعاون بين قطاعي التكنولوجيا في دولة الإمارات وأوروبا.

ويُعد المجتمع العالمي في مدينة دبي للإنترنت خير دليل على دورها المحوري في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للابتكار ووجهة مفضلة لأبرز المواهب من الأسواق العالمية كافة.

وتضم مدينة دبي للإنترنت 4,000 من أبرز الشركات العالمية والإقليمية، بما في ذلك الشركات المصنفة ضمن قائمة «فورتشن 500» مثل «باي بال» و«إنڤيديا» و«جوجل»، والتي يعمل فيها أكثر من 31 ألف موظف متخصص في شتى مجالات التكنولوجيا، إلى جانب احتضان هذه الوجهة لـ 20 مركزاً للابتكار والبحث والتطوير. وتُعدّ نخبة من أبرز شركات التكنولوجيا الأوروبية على غرار «ساب»، وهي أكبر شركة في العالم لبيع برمجيات تطبيقات المؤسسات.

وشركة «ديليڤيري هيرو» العالمية المتخصصة في طلب وتوصيل الطعام عبر الإنترنت، من بين الشركات القائمة في مدينة دبي للإنترنت والتي تستفيد مما يوفره مجتمعها الرائد من موارد وبيئة داعمة، بما يعزّز قدرة شركات التكنولوجيا وألمع المواهب على تحقيق النمو العالمي انطلاقاً من دبي. وأكد عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت، أن تنوع الكفاءات البشرية والمواهب يمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة التقدم التكنولوجي.

مشيراً إلى أن بيئة الأعمال المتكاملة والمجموعة الواسعة من المواهب العالمية التي تتغنى بها مدينة دبي للإنترنت تعززان من مكانتها كوجهة رئيسية للابتكار وتطوير التقنيات المستقبلية. وقال: «نحرص في مدينة دبي للإنترنت على تمكين الشركات والمواهب من مختلف أنحاء العالم، بهدف توفير البيئة المحفّزة للابتكار وبناء مستقبل واعد للجميع.

ونطمح من خلال تعزيز التعاون بين أبرز قادة قطاع التكنولوجيا والمواهب إلى دفع عجلة نمو الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات ودبي، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي وأجندة دبي الاقتصادية D33». وألقت in5، وهي حاضنة الشركات الناشئة وروّاد الأعمال التي أطلقتها مجموعة تيكوم في عام 2013، الضوء على الشركات الناشئة فيها والتي حققت نجاحاً باهراً، وذلك على هامش فعاليات معرض «جيتكس أوروبا» من خلال جناح دبي بقيادة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

تجدر الإشارة إلى أنّ حاضنة الأعمال in5 قد ساهمت منذ إطلاقها في دعم أكثر من 1,000 شركة ناشئة، حيث نجحت هذه الشركات في الحصول على تمويلات إجمالية بقيمة تتخطى 7.8 مليارات درهم، بما يعكس دور حاضنة الأعمال in5 البارز في توفير البيئة الداعمة لروّاد الأعمال في دبي ودولة الإمارات.