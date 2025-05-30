مجلس «الإيكاو» يثمن دور الإمارات في دعم التحول نحو استدامة قطاع الطيران المدني

قدمت بعثة الإمارات الدائمة لدى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) إحاطة رسمية أمام مجلس المنظمة، استعرضت خلالها أبرز مخرجات مبادرة «السوق العالمي للطيران المستدام»، التي أطلقتها الدولة في فبراير 2025، بالتعاون مع منظمة الإيكاو ومؤسسة «مستقبل الطيران المستدام»، وذلك بالتزامن مع استضافة أبوظبي لأعمال الدورة الرابعة من الندوة العالمية لدعم التنفيذ.

عُقدت الإحاطة في مقر منظمة الإيكاو بمدينة مونتريال، بحضور عبدالرحمن النيادي، سفير دولة الإمارات لدى كندا. وخلال الجلسة، عبّر أعضاء المجلس عن تقديرهم للنتائج العملية التي أسفرت عنها النسخة الأولى من المبادرة، والتي تمثل منصة دولية لدعم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة في قطاع الطيران.

وأسهمت المبادرة في خلق بيئة تفاعلية جمعت صناع القرار والمستثمرين ومؤسسات التمويل وخبراء الطاقة النظيفة، وأسهمت في تفعيل دور مركز FinVEST التابع للإيكاو من خلال تعزيز فرص تمويل المشاريع المستدامة وبناء شراكات استراتيجية فعالة.

وقال سيف السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: «نعتبر نتائج النسخة الأولى من مبادرة (السوق العالمي للطيران المستدام) خطوة مهمة نحو تطوير منصة تنفيذية تدعم إعلان وقرارات المؤتمر الثالث للطيران والوقود البديل وأهداف الايكاو في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050. و

تابع: «تمكنا من ترجمة الرؤية المشتركة بين الدول الأعضاء إلى خطوات عملية تربط بين الابتكار والتمويل والشراكات الدولية لدعم الأجندة البيئية لقطاع الطيران. ونأمل أن يتم إدراج هذه الفعالية ضمن فعاليات المنظمة السنوية».

شهد الحدث مشاركة أكثر من 1.500 خبير ومتخصص في مجالي الطيران والطاقة من أكثر من 70 دولة، بينهم شخصيات رفيعة من حكومات ومنظمات دولية وشركات رائدة.

كما استضاف 100 متحدث عالمي، واحتوى على جلسات نقاش متخصصة تناولت موضوعات مهمة مثل تمويل الوقود النظيف، التحول التكنولوجي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأكد أعضاء المجلس خلال الإحاطة عمق علاقات التعاون بين دولة الإمارات والمنظمة، والدور المحوري الذي تلعبه الدولة في دعم الأهداف البيئية للإيكاو. واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية استمرار المبادرة كمنصة مفتوحة للدول النامية والناشئة، بما يعزز مشاركتها في جهود التحول نحو طيران منخفض الانبعاثات وتحقيق انتقال عادل للطاقة المستدامة.