انطلاق أعمال قمة «الإمارات وأفريقيا للاستثمار السياحي» في دبي

انطلقت، اليوم، أعمال «قمة الإمارات وأفريقيا للاستثمار السياحي» لعام 2025 والتي تقام تحت شعار «بناء جسور من أجل النمو المستدام»، وذلك ضمن فعاليات «القمة العالمية لمستقبل الضيافة - FHS World 2025» التي تنظمها شركة «ذا بينش».

وتهدف القمة التي انطلقت أعمالها في فندق مدينة جميرا بدبي، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياحية بين دولة الإمارات وأفريقيا ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، ورسم آفاق جديدة للاستثمارات الإماراتية الأفريقية في القطاعات السياحية المختلفة.

كما تهدف إلى ترسيخ الالتزام المشترك بتعزيز السياحة المستدامة، وتطوير البنية التحتية، وتعميق شراكات الاستثمار الاستراتيجية بين الجانبين، واستعراض الفرص الاستثمارية السياحية الواعدة في القارة الأفريقية، وكذلك إبراز دور الإمارات كشريك اقتصادي واستثماري رئيسي في تنمية القطاع السياحي الأفريقي.

ويشارك في الحدث أكثر من 350 من القادة وكبار المسؤولين الحكوميين والوزراء وصناع القرار، إلى جانب المستثمرين ورواد الأعمال من الإمارات و53 دولة أفريقية، بما يشكل منصة حوارية مهمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتعزيز فرص الشراكات المستقبلية في مختلف القطاعات السياحية.

وتمثل القمة امتداداً للدور الإماراتي الرائد في صياغة مستقبل السياحة العالمية، عبر تبني حلول مبتكرة في التمويل والاستثمار وتعزيز مبادئ الاستدامة والتنوع السياحي، بما يعكس نموذج الدولة في التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة والهوية الثقافية.

وتركز قمة «الإمارات وأفريقيا للاستثمار السياحي» على مجموعة من المجالات الحيوية التي تجسد أولويات التنمية السياحية المشتركة بين الجانبين، ومن ضمنها الاستثمار في المشاريع المرتكزة على السياحة، بما في ذلك التمويل، والبنية التحتية، والضيافة، والخدمات السياحية المبتكرة، والسياحة المستدامة.