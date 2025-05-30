«شعاع» تطالب بتعويضات 260 مليون درهم من مديرين تنفيذيين سابقين

رفعت «شعاع كابيتال» دعوى قضائية ضد مديرين تنفيذيين سابقين بالشركة، للمطالبة بتعويضات تقدر بنحو 260 مليون درهم.

وذكرتالشركة في إفصاح لسوق دبي المالي أن الدعوى المرفوعة نتيجة الأضرار التي لحقت بالشركة بسبب الأخطاء والانتهاكات المنسوبة إلى المدعى عليهم.

وأكدت «شعاع كابيتال» أنها ستقوم بإحاطة السوق والمساهمين بالتطورات الجوهرية في هذا الشأن، لافتة إلى الإفصاحات السابقة بتاريخ 30 أغسطس و4 فبراير الماضيين بشأن عزمها البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة التصرفات التي قامت بها الإدارة السابقة، التي أسهمت في الخسائر التي تكبدتها.