استدعاء فيانو/فيتو (الفئة 639)

بالتنسيق مع إدارة المنافسة وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، وحرصاً من الوزارة على إجراء مراجعة مستمرة لجميع المنتجات في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوفير الحماية اللازمة للمستهلك، تعلن مشاريع قرقاش وشركة الإمارات للسيارات عن بدء استدعاء سيارات فيانو/فيتو (المنصة 639) اعتباراً من 18 يونيو 2025.

أعلنت شركة مرسيدس-بنز إيه جي عن احتمال تركيب وحدة وسادة هوائية من شركة تاكاتا في بعض سيارات فيتو/فيانو (المنصة 639) أثناء استبدال وسادة هوائية للسائق.

تم الإعلان عن ذلك بالتعاون مع مشاريع قرقاش وشركة الإمارات للسيارات ووزارة الاقتصاد - إدارة المنافسة وحماية المستهلك، لإبلاغ العملاء ببدء فحص السيارات المتأثرة المستوردة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أي أعمال إصلاح ضرورية ستكون مجانية للعملاء.

ستتواصل شركة مشاريع قرقاش وشركة الإمارات للسيارات مع جميع عملائها، طالبةً منهم فحص مركباتهم المتضررة.

639 - 3005392 حتى 3221963

فئة المركبة: فيانو/فيتو (المنصة 639)

بلد التصنيع: إسبانيا

عدد المركبات المتأثرة: 199 وحدة

يظهر رقم تعريف المركبةVIN" على اللوحة المثبتة على دعامة باب السائق، وعلى لوحة مثبتة أعلى لوحة القيادة من جهة السائق".

للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال على:

مشاريع قرقاش: 8002369

شركة الإمارات للسيارات: 024034755