تعاون لإنشاء مركز التميز للصناعات المتقدمة في أبوظبي

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار بالشراكة مع شركة «ميتال بارك» عن إنشاء «مركز التميز للصناعات المتقدمة» في أبوظبي، الذي يهدف إلى تسريع التحول الرقمي في قطاع تصنيع المعادن، ودعم طموح الإمارة بتعزيز ريادتها العالمية في مجال الابتكار الصناعي.

ويمتد المركز على مساحة تزيد على 5 ملايين قدم مربعة، ويقع ضمن المنطقة الصناعية المخصصة لقطاع المعادن في «كيزاد» على بُعد 8 كيلومترات من ميناء خليفة. وتم تصميم المركز لتلبية احتياجات سلسلة القيمة في قطاع تصنيع المعادن، وسيوفر بنية تحتية متخصصة ومنظومات رقمية تمكّن المصنّعين من إعداد النماذج الأولية بسرعة، والقيام بالاختبارات التجريبية، وتوسيع نطاق تطبيقات التقنيات المتقدمة.

وتأتي المبادرة بما يتماشى مع استراتيجية أبوظبي الصناعية، حيث يتوقع أن يسهم المركز بدور فعّال في تحقيق مستهدفات الإمارة بمضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي إلى 172 مليار درهم بحلول 2031.

وقال محمد الكمالي، الرئيس التنفيذي للصناعة والتجارة بمكتب أبوظبي للاستثمار: «تأتي هذه الشراكة تجسيداً لدور المكتب في تمكين القطاع الخاص من توسيع أعماله وتعزيز تنافسيته عالميا انطلاقاً من أبوظبي. ومن شأن المركز أن يشكل أداة دعم للشركات الساعية إلى الابتكار والنمو، بما ينسجم مع الرؤية الاقتصادية الطموحة للإمارة». ومن المقرر افتتاح لمركز في الربع الرابع من العام .