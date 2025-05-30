«إمباور» راعٍ ماسي لمؤتمر الجمعية الدولية لطاقة المناطق بالولايات المتحدة الأمريكية

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، مشاركتها في مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لطاقة المناطق 2025.

والذي تنظمه الجمعية الدولية لطاقة المناطق بمدينة منيابولس في ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، في دورته الـ116. وينطلق الحدث يوم الاثنين المقبل، ويستمر لمدة أربعة أيام، بمشاركة عشرات الوفود من القطاعين الحكومي والخاص، ومئات الخبراء من مختلف دول العالم، ويُعد الحدث الأكبر والأضخم من نوعه على مستوى العالم.

تعد مشاركة «إمباور» في النسخة الجديدة من مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA 2025) مميزة ونوعية، كونها راعياً ماسياً وعضواً فاعلاً في هذا الحدث العالمي.

ويترأس وفد المؤسسة سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، ورئيس مجلس إدارة جمعية مشغلي تبريد المناطق، التي تتخذ من دبي مقراً لها، والعضو الفخري في مجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق، إلى جانب عدد من مديري وموظفي المؤسسة.

وسيكون بن شعفار أحد المتحدثين الرئيسيين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بعنوان «القادة العالميون في صناعة تبريد المناطق»، حيث سيستعرض تجربة «إمباور» الرائدة في مجال تبريد المناطق في إمارة دبي، ومسيرتها العالمية المتميزة.

إضافة إلى استعراض النجاحات، التي حققتها المؤسسة على صعيد الاستدامة وكفاءة الطاقة، كما سيسلط الضوء على خبرات المؤسسة الغنية وممارساتها الاحترافية في صناعة تبريد المناطق الصديقة للبيئة، التي أصبحت نموذجاً يحتذى به على المستوى الدولي.

ومن جهة أخرى ستقوم المؤسسة بتقديم ورقة عمل خلال إحدى الجلسات المتخصصة في المؤتمر، حيث ستسلط الضوء على تجربتها الرائدة في توظيف تقنيات التعلم الآلي ضمن عملياتها التشغيلية.

وقال أحمد بن شعفار، إن رعاية المؤسسة الماسية ومشاركتها في المعرض والمؤتمر تعكس أهمية هذا الحدث الحيوي بالنسبة لنا كوننا مؤسسة تتصدر صناعة تبريد المناطق، ونحن نؤمن بأن مشاركتنا في هذا المؤتمر العالمي تتيح لنا الفرصة لتعزيز مكانتنا، ومشاركة خبراتنا وابتكاراتنا، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي لتطوير حلول تبريد صديقة للبيئة ومستدامة.

وأكد أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي تبنت أنظمة تبريد المناطق، واستثمرت في تطويرها وتوسيع نطاق استخدامها، ما مكنها من تحقيق نتائج ملموسة في مجالات كفاءة الطاقة والمحافظة على البيئة.

وأضاف: «نحن في إمباور نعمل باستمرار على تطوير تقنياتنا وتعزيز قدراتنا التشغيلية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، ونسعى إلى تصدير خبراتنا إلى الأسواق العالمية، من خلال مشاركتنا الفعالة في المحافل الدولية مثل مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لطاقة المناطق».

وخلال المؤتمر سيتم الإعلان عن قرار استضافة وتنظيم المؤتمر التاسع للجمعية الدولية لطاقة المناطق، الذي تقدمت «إمباور» بطلب استضافته للمرة الرابعة في دبي، بعد نجاحها باستضافة المؤتمر العالمي في السنوات التالية 2014 و2016 و2018.