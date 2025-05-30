«إمباور» راعٍ ماسي لمؤتمر الجمعية الدولية لطاقة المناطق بالولايات المتحدة الأمريكية

والذي تنظمه الجمعية الدولية لطاقة المناطق بمدينة منيابولس في ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، في دورته الـ116. وينطلق الحدث يوم الاثنين المقبل، ويستمر لمدة أربعة أيام، بمشاركة عشرات الوفود من القطاعين الحكومي والخاص، ومئات الخبراء من مختلف دول العالم، ويُعد الحدث الأكبر والأضخم من نوعه على مستوى العالم.
ويترأس وفد المؤسسة سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، ورئيس مجلس إدارة جمعية مشغلي تبريد المناطق، التي تتخذ من دبي مقراً لها، والعضو الفخري في مجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق، إلى جانب عدد من مديري وموظفي المؤسسة.
إضافة إلى استعراض النجاحات، التي حققتها المؤسسة على صعيد الاستدامة وكفاءة الطاقة، كما سيسلط الضوء على خبرات المؤسسة الغنية وممارساتها الاحترافية في صناعة تبريد المناطق الصديقة للبيئة، التي أصبحت نموذجاً يحتذى به على المستوى الدولي.
وقال أحمد بن شعفار، إن رعاية المؤسسة الماسية ومشاركتها في المعرض والمؤتمر تعكس أهمية هذا الحدث الحيوي بالنسبة لنا كوننا مؤسسة تتصدر صناعة تبريد المناطق، ونحن نؤمن بأن مشاركتنا في هذا المؤتمر العالمي تتيح لنا الفرصة لتعزيز مكانتنا، ومشاركة خبراتنا وابتكاراتنا، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي لتطوير حلول تبريد صديقة للبيئة ومستدامة.
وأضاف: «نحن في إمباور نعمل باستمرار على تطوير تقنياتنا وتعزيز قدراتنا التشغيلية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، ونسعى إلى تصدير خبراتنا إلى الأسواق العالمية، من خلال مشاركتنا الفعالة في المحافل الدولية مثل مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لطاقة المناطق».