أجندة فعاليات متنوعة بمركز دبي التجاري العالمي في يونيو

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي مجموعة متنوعة من الفعاليات، خلال يونيو المقبل، تشمل القطاعات سريعة النمو مثل التكنولوجيا والنقل والطاقة والتنقل والسلع الاستهلاكية، ويتضمن الجدول الفعاليات التالية:

- مهرجان العلامات الكبرى.. 3 - 8 يونيو: يجمع أكثر من 300 علامة تجارية عالمية في مجال الأزياء والرفاهية، موفراً فرصة التسوق من أرقى العلامات التجارية في الملابس والأكسسوارات ومستحضرات التجميل وأسلوب الحياة، مع خصومات تصل إلى 75 %.

- تشاينا هوم لايف.. 11 - 13 يونيو: أكبر معرض تجاري في دبي لشركات التصنيع الصينية. ويشارك في المعرض بدورته الثامنة عشرة أكثر من 3,000 مورد، ويعرض أكثر من 100,000 منتج من قطاعات تشمل مواد البناء والمنسوجات والأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وقطع غيار السيارات.

- معرض الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية.. 11 - 13 يونيو: منصة متخصصة في أحدث التقنيات الاستهلاكية، تتيح فرصة التواصل والتعاون واستكشاف أحدث التوجهات بهذا المجال.

- معرض فعاليات الشرق الأوسط.. 17 - 18 يونيو: من الفعاليات الرائدة في المنطقة للمتخصصين في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض والفعاليات المباشرة. ويسلط الضوء على أحدث ما توصلت إليه تقنيات تصميم وإنتاج الفعاليات.

- المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية.. 18 - 20 يونيو: يعتبر المعرض في نسخته الخامسة، أكبر فعالية عالمية مخصصة لشركات السجائر الإلكترونية، ويوفر منصة للمصنعين والموزعين وتجار التجزئة والمتخصصين في السجائر الإلكترونية وأجهزة التدخين الإلكترونية لاستكشاف أحدث المنتجات والتقنيات والابتكارات. ويقام بالتزامن المعرض المنتدى العالمي للسجائر الإلكترونية.

- معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية.. 24 - 25 يونيو: تنطلق الدورة التاسعة عشرة لأكبر فعالية مخصصة للنقل بالسكك الحديدية في المنطقة، بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين في ابتكارات السكك الحديدية والبنية التحتية والتكنولوجيا.

- معرض موبيليتي لايف الشرق الأوسط.. 24 - 25 يونيو: يقام المعرض بالتزامن مع معرض السكك الحديدية، ويعد أبرز منصة إقليمية لحلول النقل من الجيل القادم. وتنظم الفعالية بعنوان «مستقبل التنقل» ومشاركة 250 شركة عارضة، لعرض أحدث الابتكارات في المركبات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة والمدن الذكية والتنقل المستدام.

- سولار آند ستوريدج لايف - دبي.. 24 - 25 يونيو: فعالية رائدة في حلول الطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة. وهي تعرض التقنيات، التي يمكن الاعتماد عليها لدفع التحول نحو أنظمة الطاقة المستدامة .

- معرض إي ڤي لايف الشرق الأوسط.. 24 - 25 يونيو: فعالية رائدة بقطاع البنية التحتية للسيارات الكهربائية في ظل التحول المتسارع نحو النقل المستدام في المنطقة.