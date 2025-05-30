تعزيز أسطول أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين بطائرتي «جيمبيرد جي بي 1»

وسّعت أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين أسطولها وتنوّع برامجها التدريبية بإضافة طائرتين جديدتين من طراز «جيمبيرد جي بي 1»، واللتين بدأتا بالفعل أداء مناورات جوية فوق أجواء الأكاديمية.

وبامتلاكها لأسطول يضم 30 طائرة من طرازات «سيروس وفينوم ودايموند»، أصبحت الأكاديمية تدرّب طلبتها الآن على أربعة أنواع مختلفة من الطائرات، وهو أمر نادر في مجال تدريب الطيارين، ويمنح الطلبة خبرة متنوعة قبل التخرّج.وتُعد طائرتا «جيمبيرد جي بي 1» أولى الطائرات الاستعراضية في الأكاديمية.

وقال الكابتن عبدالله الحمادي، نائب الرئيس لأكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين: «نواصل العمل وفق رؤية واضحة ترتكز على الريادة في تدريب الطيارين، انطلاقاً من إيماننا بأن التميز في التدريب هو الأساس في بناء مستقبل طيران الإمارات والقطاع ككل.

ونعتمد منهجاً تدريبياً متقدماً يرتكز على التكنولوجيا والابتكار، مع مراجعة مستمرة للبرامج لضمان مواءمتها لتطورات الصناعة. وانضمام طائرات «جيمبيرد» إضافة نوعية تعزز منظومتنا التدريبية وترتقي بكفاءة خريجينا، ليكونوا على أعلى مستوى من الجاهزية منذ اليوم الأول بمسيرتهم المهنية».