البنك العربي المتحد يوقّع اتفاقية مع شركة الإمارات لبصمة الوجه

وقّع البنك العربي المتحد اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة الإمارات لبصمة الوجه «EFR» الشركة الإماراتية الرائدة في تقديم الحلول التكنولوجية للتعرف على الوجه والتحقق من الهوية الرقمية.

وتأتي هذه الشراكة في وقت يستعدّ فيه البنك العربي المتحد لإطلاق النسخة الجديدة من تطبيق البنك العربي المتحد للهاتف المتحرك.

حضر حفل التوقيع كل من شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد، وامرى يالكين، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي المتحد، وزاك شركس، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لبصمة الوجه، وطلحة خان، رئيس المنتجات في شركة الإمارات لبصمة الوجه، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة العليا من الجانبين.

وقال شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: «نفتخر بشراكتنا مع شركة وطنية مبتكرة مثل شركة الإمارات لبصمة الوجه، والتي تواكب طموحاتنا في تقديم حلول مصرفية ونموذج خدمات مبتكر يعزز كفاءة العمل، ويرتكز على الأمان والسرعة وترسيخ أسلوب الحياة الرقمية في المجتمع الإماراتي».

وقال زاك شركس، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لبصمة الوجه: «نحن سعداء لمشاركتنا في مسيرة التحول الرقمي الطموحة التي يقودها البنك العربي المتحد، نعمل معاً على تجاوز حدود الابتكار».