«تورمالين بارتنرز» تختار دبي لتوسع حضورها عالمياً

أعلنت شركة «تورمالين بارتنرز»، الشركة العالمية في توفير حلول التداول الخارجي، عن افتتاح مكتبها الجديد في مركز دبي المالي العالمي، ما يمثل محطة مهمة في استراتيجية نمو الشركة على المستوى الدولي.

وسيقود كيش ديساي الذي انتقل من مكتب الشركة في لندن إلى دبي، هذا التوسع وجهود «تورمالين» في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتولى منصب المسؤول التنفيذي الأول لفرع الشركة في مركز دبي المالي العالمي.

يتمتع كيش بخبرة تزيد على 20 عاماً في التداول العالمي وإدارة علاقات العملاء، ومكانة متميزة تُمكنه من ترسيخ حضور الشركة في سوق سريعة النمو ذات موقع استراتيجي بين أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

آرون هانتمان

وقال آرون هانتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «تورمالين بارتنرز»: «يعد افتتاح مكتبنا الجديد في دبي خطوة طبيعية في إطار سعينا المتواصل لتلبية الطلب المتزايد على خدماتنا حول العالم.

وتمثل المنطقة فرصة واعدة للنمو، ونحن على ثقة من أنه بقيادة كيش، سيستفيد عملاؤنا من سهولة الوصول إلى الأسواق والخبرة المحلية، فضلاً عن التنفيذ والخدمة عالية الجودة التي تميز «تورمالين» عالمياً».

كيش ديساي

من جانبه، قال كيش ديساي: «لقد رسّخت دبي مكانتها كمركز رئيسي للمال والأعمال. ومن المثير للاهتمام أن نشهد هذه الزيادة الملحوظة في أعداد مديري صناديق الاستثمار الجدد في المنطقة، ويسعدنا المساهمة في هذا الزخم وأن نصبح جزءاً أساسياً من هذه المنظومة.

ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع مركز دبي المالي العالمي والجهات المعنية المحلية والعالمية الأخرى التي تدعم نمو مالكي الأصول ومديري الاستثمارات الذين يعملون ويستثمرون في المنطقة».

سلمان جعفري

بدوره، قال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسرنا أن نرحب بانضمام شركة «تورمالين» إلى منظومة العمل المزدهرة في مركز دبي المالي العالمي.

لا شك أن قرارهم بافتتاح فرع لهم هنا يعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي كخيار مُفضل لشركات الوساطة العالمية التي تتطلع إلى الوصول إلى أسواق دبي المالية الديناميكية سريعة النمو. ونتطلع إلى دعم مسيرة نموهم في المنطقة».

سيعمل مكتب دبي الجديد، الذي يقع في مركز دبي المالي العالمي، كمركز للعملاء والشركاء الإقليميين من خلال توفير حلول تداول مُخصصة تتماشى مع ديناميكيات السوق المحلية.

ويؤكد توسع شركة «تورمالين» في دبي التزامها بتوفير حلول تداول خارجية مستقلة وغير متضاربة ومكمّلة على مستوى عالمي، مما يدعم شركات الشراء وأصحاب الأصول من جميع الأحجام في تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والشفافية والأداء.