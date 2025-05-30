«صندوق أذربيجان» يستثمر 180 مليون درهم في «أدنوك لأنابيب الغاز»

أعلنت «لونيت كابيتال» («لونيت»)، شركة إدارة استثمارات عالمية تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وصندوق أذربيجان النفطي الحكومي (SOFAZ)، عن استثمار الصندوق 50 مليون دولار (180 مليون درهم) في شركة «أدنوك لأنابيب الغاز» (AGPA ) من خلال صندوق استثماري متخصص تديره «لونيت».

وتضم شبكة الشركة 38 خط أنابيب بطول إجمالي يبلغ 982 كيلومتراً، بما في ذلك 12 خطاً مخصصاً لنقل الغاز المُباع، و15 خطاً لحقن الغاز، و11 خطاً لسوائل الغاز الطبيعي.

وأعرب فرهاد زينالوف، رئيس شؤون الاستثمار في صندوق أذربيجان النفطي الحكومي، عن سعادته بالتعاون مع لونيت، وأضاف: «تعد أصول البنية التحتية لشركة أدنوك لأنابيب الغاز أصولاً عالية الجودة وتتميز بإمكانات قوية لتحقيق عائدات على المدى البعيد. وتسهم هذه الخطوة في تعزيز حضورنا الاستثماري في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، كما تتماشى مع مساعينا لبناء محفظة استثمارية متنوعة».

بدوره، قال نبيل قادر، شريك أول في شركة لونيت: «يسعدنا أن نتيح لصندوق أذربيجان النفطي الحكومي فرصة الاستثمار في أصول البنية التحتية لشركة أدنوك لأنابيب الغاز التي تعد أصولاً استراتيجية في قطاع الطاقة بدولة الإمارات.

وإتاحة المجال أمام الصندوق لتحقيق عوائد مجزية ومعدلة حسب المخاطر. تعكس هذه الخطوة التزام شركة لونيت بتوفير حلول تلبي متطلبات عملائها وشركائها وتزويدهم بفرص الاستثمار في سوق الإمارات والأسواق العالمية».