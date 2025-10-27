جولة ترويجية لعجمان في أوروبا الشرقية لتعزيز التعاون السياحي

انطلقت، أمس، الجولة الترويجية التي تنظمها دائرة التنمية السياحية بعجمان إلى عدد من دول أوروبا الشرقية، برئاسة محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة، وذلك حتى 31 أكتوبر.

وتشمل الجولة ثلاث محطات رئيسية تبدأ في وارسو، بولندا، تليها بودابست، المجر، وتختتم في براغ، جمهورية التشيك.

وأكد محمود الهاشمي أن الجولة تأتي في إطار استراتيجية الدائرة الرامية إلى تعزيز حضورها في الأسواق الواعدة،.

وقال: «تمثل هذه الجولة محطة مهمة في مسارنا نحو توسيع قاعدة الشركاء الدوليين وفتح قنوات جديدة للتعاون مع الأسواق الأوروبية الناشئة».

وتأتي الجولة في وقت تشهد فيه عجمان إقبالاً واسعاً وملحوظاً من دول أوروبا الشرقية، تُرجم بارتفاع معدلات الإشغال الفندقي وزيادة الطلب على الغرف، مع زيادة واضحة في عدد الليالي المحجوزة، ما يشكل قفزة نوعية مقارنة بالعامين 2023 و2024.