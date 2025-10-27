«الشارقة الإسلامي» ينجح في بيع كامل أسهم الخزينة

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن نجاحه في بيع كامل أسهم الخزينة البالغة 167.67 مليون سهم، والتي تمثل نسبة 5.18 % من إجمالي رأس مال المصرف، وذلك خلال فترة وجيزة بعد إعلان المصرف عن نتائجه المالية للربع الثالث، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من المستثمرين، ما يعكس الثقة المتزايدة بأداء المصرف ومتانة مركزه المالي.

وأكد محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، أن الإقبال الكبير على أسهم المصرف يعكس ثقة المستثمرين بقوة مركزه المالي واستراتيجيته القائمة على النمو المستدام، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية للربع الثالث تجسد كفاءة الأداء ونجاح المصرف في تحقيق عوائد مجزية للمساهمين، وتعزيز مكانته في القطاع المصرفي الإسلامي.

وأشار عبدالله إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات المصرف الرامية إلى تعزيز وتوسيع قاعدة المساهمين.