«فانسي تيك» تعلن الفائزين بجوائز «إيه آند إم» بدبي

يسر «فانسي تيك» المقدمة لجوائز إيه آند إم (للدعاية والتسويق) الإعلان عن الفائزين، احتفاءً بالعلامات التجارية والشركاء الذين أظهروا تميزاً استثنائياً في الإبداع وملاءمة العلامة التجارية والابتكار في تسويق التجزئة.

أقيم حفل توزيع الجوائز في دبي بحضور أكثر من 40 علامة تجارية مرشحة وخبراء في المجال من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الدولية الرئيسية. تُعرف جوائز إيه آند إم، التي تقدمها فانسي تيك، باسم ذا تاج، باعتبارها أول منصة إقليمية مخصصة حصرياً للاعتراف بالتميّز الإبداعي في حملات الإعلان والتسويق لقطاع التجزئة.

تشمل هذه الجوائز السنوية 14 فئة، مثل جائزة التميز في التسويق باستخدام الذكاء الاصطناعي، وحملة التجزئة الأكثر إعجاباً لهذا العام، وأفضل حملة إطلاق في قطاع التجزئة، وغير ذلك. يتم اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم مستقلة ومتعددة التخصصات تضم ممثلين من كلية الإدارة بجامعة ييل، وإنتر براند، ومنطقة دبي للتصميم، ومولن لو لينتاس، ومجموعة شركة باركر باسيفيك.

تعد «فانسي تيك» رائدة عالمياً في مجال المحتوى التجاري المدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث تقدم حلولاً مرئية متكاملة من الإنشاء إلى التوزيع عبر المنصات الرقمية والاجتماعية. ومع أكثر من 1000 عميل في أكثر من 10 دول، أعلنت «فانسي تيك» مؤخراً عن توسعها الاستراتيجي إلى منطقة الشرق الأوسط، مع اختيار دبي مقراً رئيسياً لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال ويليام لي، الرئيس التنفيذي لشركة فانسي تيك: «الشراكة مع جوائز إيه آند إم تعكس التزامنا بدعم الابتكار الذي يحتضن التخصيص على نطاق واسع، الأمر يتعلق بتكريم التقاء الذكاء الاصطناعي والإبداع والخبرة التسويقية. وتُذكّرنا الجوائز هذا العام بأن التسويق العظيم يجب أن يكون موجّهاً ليستطيع تحقيق المعنى والفاعلية».

سلطت جوائز هذا العام الضوء على أمثلة بارزة في المحتوى المحلي، وتفاعل العملاء، والعروض الترويجية المخصصة. وقد تم اختيار الفائزين من صناعات متنوعة، مثل التجزئة، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المالية، والوكالات الإبداعية، والعقارات.

وقالت لولين ويندرا، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس آند شيبز، الفائز بجائزة شريك منظومة التسويق المعتمدة على الذكاء الاصطناعي: «كنا في السابق ننفق كامل الميزانية على مجموعة واحدة أو اثنتين من الإبداعات. الآن، يمكننا إنتاج عدة مجموعات بنفس الميزانية. نخبر عملاءنا أن مع «فانسي تيك» التكاليف أقل بثلاث مرات والسرعة مضاعفة مقارنة بالإنتاج التقليدي».

وفيما يلي القائمة الكاملة للفائزين بجوائز إيه آند إم المقدمة من «فانسي تيك» لعام 2025:

جوائز لجنة تحكيم من إيه آند إم المقدمة من «فانسي تيك».

•أكثر تصميم متجر مميز لهذا العام – ماكس فاشن، ناندوز.

•أكثر عرض واجهة متجر مميز لهذا العام – نايو مي.

•أفضل مبادرة تجربة عملاء لهذا العام – إكسبرشنز، كوستا كوفي، الميرة.

•أفضل ابتكار تسويقي باستخدام التكنولوجيا الناشئة – بارن’ز، أونلي إثيكال م.م.ح، شرف دي جي.

•أفضل تعاون مع مؤثر / شخصية مشهورة لهذا العام – سنتر بوينت.

•أفضل حملة تجزئة لهذا العام – ليتل ثينجز، تي. تشويترام وأولاده ذ.م.م.

•أفضل حملة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لهذا العام – ذا بيوتي سيكرتس.

•أفضل حملة علاقات عامة لهذا العام – ثريدز.

•أفضل حملة إطلاق تجزئة لهذا العام – بابا جونز، آوتبورن.

•أفضل حملة تسويق احتفالية لهذا العام – ذات كونسبت ستور.

•أفضل حملة صناعة مجتمع لهذا العام – الجابر للبصريات، مارك آند سيف.

•أفضل حملة تسويق متكاملة للتجزئة لهذا العام – زووم

جوائز التميّز من إيه آند إم المقدمة من فانسي تيك.

•جائزة التميّز في التسويق المعتمد على الذكاء الاصطناعي – لاندمارك (الإمارات)، أيوا (الشرق الأوسط)، أديداس (الصين)، هونر (الصين)، لازادا (سنغافورة)، أتوم (سنغافورة)، يو أو بي تايلاند (تايلاند).

•جائزة شريك منظومة التسويق المعتمدة على الذكاء الاصطناعي – أومنيفايب (الإمارات)، هواوي كلاود (الإمارات)، سبيس آند شيبز (إندونيسيا)، برينتشايلد (إندونيسيا)، باندان سوشيال (ماليزيا)، سايدروم ستوديو (إندونيسيا)، بيمكوم (تايلاند)، ترانس.آد (تايلاند).