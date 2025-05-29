إطلاق مشروع Aark Terraces في دبي لاند

كشفت شركة AARK Developers، عن مشروعها السكني الجديد Aark Terraces، في قلب دبي لاند، ويعدّ هذا الإطلاق المشروع الأضخم في تاريخ الشركة.

يتألف المشروع من مجموعة مختارة من الشقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتين، ويقع المشروع في دبي لاند، التي سجلت معاملات عقارية بنظام البيع على الخارطة، بلغت قيمتها 26.2 مليار درهم خلال العام الماضي، ما يجعلها وجهة جذابة للعائلات الراقية والمستثمرين. كما ارتفعت عوائد الإيجار الإجمالية في المنطقة إلى 6.7 ٪.

وقد بدأ بالفعل تنفيذ المشروع. ويُعد هذا المشروع الأول ضمن سلسلة من المشاريع الراقية التي تخطط لها الشركة، ضمن خطتها للتوسّع في أبرز الأحياء المطلوبة في دبي.

وقال راهول كومار جوبتا رئيس مجلس الإدارة: «مشروع Aark Terraces ليس مجرد تطوير عقاري، بل هو تجسيد لفلسفتنا المستمرة. نحن في Aark نؤمن بتحويل الحياة اليومية إلى تجارب استثنائية، وAark Terraces، يعكس هذا الوعد – من خلال التصميم الهادئ، والمرافق المدروسة، والرفاهية المتاحة في قلب دبي لاند. ومع تطور المدينة نحو أن تصبح وجهة متكاملة للحياة، يتماشى هذا المشروع تماماً مع رؤيتنا لتقديم منازل بأسلوب المنتجعات تجمع بين الهدوء، والرقي، والراحة الحضرية».