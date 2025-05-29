«الإمارات لتموين الطائرات» تطلق برنامجاً شاملاً لتحديث أسطولها الأرضي

أعلنت «الإمارات لتموين الطائرات»، إحدى أكبر شركات تموين الطائرات في العالم، عن توقيع اتفاقية مع شركات مالاغان والفطيم للآليات والماكينات (فامكو) وفولفو، لشراء 53 شاحنة تموين طائرات، وذلك في إطار برنامجها الشامل لتحديث أسطول مركباتها الأرضية، وباستثمار يبلغ 60 مليون درهم (ما يعادل 16 مليون دولار). ومن المقرر أن يتم إضافة ما مجموعه 92 شاحنة تموين طائرات إلى أسطول الشركة خلال الاثني عشر شهراً القادمة، على أن يبدأ تشغيل أولى المركبات في وقت لاحق من هذا العام.

وخلال السنوات الخمس المقبلة، تعتزم «الإمارات لتموين الطائرات» أن تستبدل بأسطولها الحالي تدريجياً 120 شاحنة تموين من الجيل الجديد. وستتميز شاحنات فولفو الجديدة لتموين الطائرات Euro 6 بمحركات ديزل متطورة وأحدث تقنيات الاستشعار وأنظمة المراقبة، بما يسهم في تعزيز الكفاءة خلال عمليات التحميل والتنزيل، إلى جانب تقليل الانبعاثات الكربونية بشكل ملموس.

كما ستتعاون الإمارات لتموين الطائرات بشكل وثيق مع مالاغان، وفامكو وفولفو للشاحنات لتطوير نموذج أولي لشاحنة تموين طائرات كهربائية بالكامل، لتكون الأولى من نوعها ضمن أسطول الشركة، والأولى إقليمياً في مجال معدات التموين الجوي المستدامة. وستخصص هذه الشاحنات الكهربائية للعمليات الأرضية في مطار دبي الدولي، ما يضع الإمارات لتموين الطائرات في طليعة اختبار وتطوير أحدث التقنيات، ويمهّد الطريق نحو أسطول كهربائي بالكامل في المستقبل، يعمل من دون انبعاثات وبدرجة عالية من الأتمتة. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل أول شاحنة كهربائية لتموين الطائرات في صيف عام 2026.

وقال شهريار نوابي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتموين الطائرات: «نحن سعداء بالبدء في عملية تحديث شاملة لأسطول شاحنات التموين في الشركة، ويعد هذا الاستثمار جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا الأوسع التي تهدف إلى تطبيق مبادرات رائدة على مستوى القطاع، ومواكبة الطلب المتزايد، وتعزيز القيمة التي نقدمها للناقلات الجوية بصفتنا شريكاً متخصصاً في تقديم حلول طهي عالية الكفاءة ضمن مركز عملياتنا في دبي، كما يعكس هذا الاستثمار ثقتنا القوية بآفاق النمو طويلة المدى واستمرار ريادة قطاع الطيران في دبي». وتشغّل «الإمارات لتموين الطائرات» حالياً أسطولاً يضم 300 شاحنة تموين طائرات، يعد من بين الأكبر على مستوى العالم، بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة في التعامل مع الطائرات وتوفير تجربة طعام متميزة على متن الطائرة لأكثر من 100 ناقلة جوية تعمل عبر مطار دبي الدولي.

وتعد «الإمارات لتموين الطائرات» أكبر منشأة من نوعها على مستوى العالم، وتمتد على مساحة 160 ألف متر مربع، وتتمتع بقدرة إنتاجية تفوق 250 ألف وجبة يومياً، تقدمها لأكثر من 100 ناقلة جوية في دبي، بالإضافة إلى خدمات تموين الفعاليات، وإنتاج الأغذية، والضيافة في صالات المطارات.