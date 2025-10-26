«رُوّاد» تمول 7 مشاريع وتدرب 461 رائد أعمال بالشارقة في الربع الثالث

كشفت النتائج الفصلية لمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد) التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الربع الثالث من العام الحالي 2025 شهد تمويل 7 مشاريع ريادية جديدة بنظام التمويل المباشر بقيمة إجمالية بلغت مليوناً و190 ألف درهم.

فيما انضم إلى عضوية المؤسسة 135 مشروعاً جديداً مع حصول 108 مشاريع على تجديد عضويتها للسنتين الثانية والثالثة إلى جانب تمديد عضوية 52 مشروعاً للسنتين الرابعة والخامسة في حين نجح 30 مشروعاً في التعاقد مع جهات حكومية بإجمالي مليون و573 ألف درهم.

واستفاد 461 رائداً ورائدة أعمال من 21 برنامجاً تدريبياً وورشة تعريفية عقدت خلال الفترة من يوليو إلى نهاية سبتمبر من العام الحالي.

وقال حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إن بيئة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة تشهد نضجاً إيجابياً وتنوعاً متصاعداً يعكسان حرص الشباب الإماراتي من الجنسين على استثمار الفرص والممكنات التي توفرها المنظومة الاقتصادية للإمارة لصالح رواد ورائدات الأعمال، مشيداً بجهود وإسهامات مؤسسة «رواد» في هذا الجانب وسعيها الناجح لإبراز وتكوين طاقات ريادية تؤمن بالكفاءة والإبداع والإنتاجية قادرة على المشاركة في خدمة مجتمعهم والسعي إلى تعزيز تنافسية المشاريع الوطنية التي يؤسسونها ويديرونها.

ولفت إلى أن الأنشطة والفعاليات والمبادرات التي تنفذها المؤسسة تسهم في تعزيز قدرة المشاريع الوطنية على التوسع واستحداث فرص عمل نوعية تدعم الاقتصاد المحلي وتواكب متطلبات التنمية المستدامة وبالاستفادة من السياسات المتكاملة والمحفزات الاقتصادية التي توفرها الإمارة في سبيل تسهيل تأسيس المشاريع في مختلف القطاعات ودعم استمراريتها.

من جانبها أكدت فاطمة آل علي مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد) بالتكليف أن المؤسسة تواصل العمل المؤسسي المدروس لتطوير خدماتها وبرامجها التمويلية والاستشارية والتدريبية بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز دور الشباب في رسم مستقبل الاقتصاد الوطني وتحويل الأفكار الريادية إلى قصص نجاح تسهم في ترسيخ مكانة الشارقة مركزاً رائداً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة والمنطقة.

وأضافت: إنه من خلال النتائج الفصلية نلاحظ تحقيق نمو ملموس في نتائج جميع الخدمات التي تقدمها المؤسسة إلى جانب توسع المشاريع ونجاحها في الحصول على ثقة الجهات الحكومية من خلال ارتفاع عدد وقيمة التعاقدات بنظام المشتريات الحكومية.

وحول تفاصيل نتائج الربع الثالث أوضحت فاطمة آل علي أن المشاريع الجديدة التي انضمت إلى عضوية المؤسسة توزعت إلى 67 مشروعاً في القطاع التجاري وبما يمثل (50%) من إجمالي هذه العضويات الجديدة و66 مشروعاً في القطاع المهني (49%) فيما جاء مشروعان في القطاع الصناعي (1%).

واستحوذ رواد الأعمال الذكور على 86 مشروعاً بما يمثل (64%) من إجمالي العضويات في حين جاءت مشاريع رائدات الأعمال بواقع 47 مشروعاً وبما نسبته (35%) بينما انضم مشروعان مشتركان فقط (1%) إلى عضوية المؤسسة.

ونوهت إلى أن إجمالي المشاريع الجديدة التي انضمت إلى شبكة العضوية منذ بداية العام الحالي ارتفع إلى 372 مشروعاً، فيما بلغ إجمالي المشاريع المجدد عضويتها للسنتين الثانية والثالثة 293 مشروعاً حاصلاً على الإعفاء من جميع الرسوم الحكومية، أما المشاريع التي تم تمديد عضويتها للسنتين الرابعة والخامسة فقد ارتفع عددها إلى 143 مشروعاً حاصلاً على الإعفاء من نصف الرسوم الحكومية في الإمارة.

وفيما يتعلق بالإجمالي التراكمي للمشاريع الممولة أوضحت أن عددها 16 مشروعاً بإجمالي قيمة تمويلية بلغ 3 ملايين و860 ألف درهم واستفاد من نظام التمويل المباشر 14 مشروعاً فيما تم تمويل مشروعين اثنين بنظام التمويل غير المباشر من خلال مصرف الشارقة الإسلامي.

ونوهت إلى أن لجنة تمويل المشاريع عقدت خلال الربع الثالث اجتماعين ناقشا طلبات التمويل المقدمة واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

ووفرت المؤسسة خلال الربع نفسه 45 خدمة استشارية للمشاريع ليرتفع إجمالي هذه الاستشارات إلى 114 استشارة منذ بدء العام الحالي فيما تم تنفيذ 152 مقابلة مع أصحاب المشاريع ليصل إجماليها إلى 434 مقابلة خلال الأشهر التسعة الماضية.

ونفذت المؤسسة 97 زيارة إلى المشاريع الأعضاء لتصل بدورها إلى 231 زيارة بنهاية سبتمبر الماضي أما الزيارات المخصصة لبرنامج تصنيف وتقييم المشاريع فقد بلغت 20 زيارة وصولاً إلى 47 زيارة منذ بدء عام 2025.

وقالت أمينة محمد مدير إدارة التدريب والبحوث والفعاليات: إن المؤسسة واصلت جهودها على صعيد برامج التدريب والتأهيل وعقدت خلال الربع الثالث 21 برنامجاً وورشة تعريفية استفاد منها 461 رائداً ورائدة أعمال بإجمالي 105 ساعات تدريبية ليرتفع إجمالي هذه البرامج والورش منذ بدء العام الحالي إلى 45 برنامجاً تدريبياً ومهنياً استفاد منها 1.121 رائداً ورائدة أعمال على مدى 292 ساعة تدريبية.

وبشأن نتائج برنامج المشتريات الحكومية أشارت أمينة محمد إلى نجاح 30 مشروعاً في الفوز بعقود مع الجهات الحكومية بإجمالي مليون و573 ألف درهم وبلغ عدد الجهات الحكومية المحلية التي تعاقدت مع تلك المشاريع 35 جهة ما يرفع إجمالي قيمة المشتريات الحكومية منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية سبتمبر الماضي إلى نحو 5 ملايين درهم.

وفي سياق متصل ارتفع إجمالي المشاريع المسجلة في بوابة الموردين بدائرة المالية المركزية 150 مشروعاً فيما تم ترشيح 50 مشروعاً للمشاركة في الفعاليات والمعارض على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وشاركت المؤسسة خلال الربع الثالث في العديد من الفعاليات والمعارض الداخلية والخارجية من أبرزها الحملة الوطنية (الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم) التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة وعدد من الشركاء الاستراتيجيين والجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الوطنية.

على صعيد متصل شاركت «رواد» في الجلسة الحوارية «حلمك يتصل» التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية بمناسبة اليوم العالمي لريادة الأعمال بهدف تسليط الضوء على قصص نجاح ملهمة لأعضاء رواد إلى جانب المشاركة في جلسة نقاشية مماثلة حول تمكين الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع مؤسسة عبدالله الغرير ضمن مبادرة «الغرير كونكت» بهدف تبادل الأفكار حول تعزيز المهارات لرواد الأعمال واستكشاف سبل الدعم لهم إضافة إلى المشاركة في ندوة «الشارقة نبض الريادة والابتكار».

ونظمت المؤسسة النسخة الـ 12 المصغرة من مبادرة نجوم الأعمال (النسخة الصيفية) بالتعاون مع أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية بمشاركة 10 مشاريع طلابية فيما عقدت جلسة حوار بين الأعضاء بهدف تعزيز العلاقات المشتركة وفتح قنوات تواصل وخلق فرص أعمال بينهم.