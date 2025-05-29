انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الروبل في بورصة موسكو

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل الروسي انخفاضا كبيرا في بورصة موسكو اليوم ليصل إلى ما دون مستوى 79 روبلا وذلك للمرة الأولى منذ 22 مايو الجاري.

وبحلول الساعة 13:05 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بنسبة 1.45% إلى 78.15 روبل، فيما تراجع سعر صرف العملة الأوربية الموحدة (اليورو) بنسبة 1.68% إلى 88.65 روبل (الروبل = 100 كوبيك).

وفي سوق الأسهم، ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MOEX بنسبة 1.82% إلى 2835.8 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 1.85% إلى 1122.5 نقطة.