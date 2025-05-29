«جيمس للتعليم» تتوسع خارج الإمارات إلى السعودية والبحرين

أعلنت مجموعة «جيمس للتعليم» عن توسعها في البحرين والمملكة العربية السعودية، وذلك في ضوء شراكة استراتيجية أبرمتها عبر ذراعها الاستشارية التعليمية «خدمات إدارة المدارس الأولى FSM» مع «منصة سبارك للتعليم (SEP)»، التي تعد من أسرع مشغلي المدارس نمواً بالمملكة العربية السعودية، والمملوكة لصندوق التعليم السعودي (SEF) الذي تديره إي اف چي هيرميس. وتضم محفظة «منصة سبارك للتعليم» أربع مدارس تضم أكثر من 10,000 طالب في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى التوسع لتشمل أكثر من 20 مدرسة تضم نحو 20,000 طالب خلال السنوات الخمس المقبلة في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في مسيرة «إدارة المدارس الأولى»، حيث تسهم في نقل الخبرة التعليمية المتميزة لمجموعة «جيمس للتعليم» الممتدة على مدار 66 عاماً، والتي أسهمت في تحقيق نتائج تعليمية استثنائية لنحو نصف مليون طالب حول العالم تخرجوا من مدارسها. كما ستقدم الذراع الاستشارية التعليمية للمجموعة باقة متكاملة من الخدمات بموجب ترخيص تشغيلي لدعم «منصة سبارك للتعليم» في إدارة مدارس «جيمس للتعليم». ويهدف هذا التعاون إلى ضمان التزام المدارس الجديدة بالمعايير العالمية المعتمدة لدى «جيمس للتعليم»، والحفاظ على إرثها العريق في تقديم تعليم عالي الجودة.

وفي هذا السياق، أعرب صني فاركي، رئيس مجلس إدارة ومؤسس «جيمس للتعليم» ومؤسسة فاركي، عن سعادته بالشراكة قائلاً: «إن تلك الشراكة تدعم تطلعاتنا في إتاحة خدماتنا التعليمية المتميزة لأكبر عدد ممكن من الطلاب حول العالم، ويُعدّ إطلاق «إدارة المدارس الأولى» امتداداً طبيعياً لهذا الالتزام، وتُعدّ هذه الشراكة مع منصة سبارك للتعليم هي الأولى من بين العديد من الشراكات القادمة». وأضاف فاركي: نشهد طلباً متزايداً عالمياً على خدماتنا وخبراتنا التعليمية العريقة، ونتطلع إلى استكشاف المزيد من الفرص التي تتيح لنا دعم المدارس في تقديم تعليم متميز ضمن جهات دولية متنوعة.

من جانبه، صرح كريم موسى، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة إي اف چي هيرميس: بعد النجاحات التي حققناها في مصر، يسرّنا توسيع نطاق شراكتنا مع إدارة المدارس الأولى في المملكة العربية السعودية والبحرين، وهما من أبرز الأسواق الخليجية التي تشهد طلباً متزايداً على تعليم عالي الجودة في مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوية.

بدوره، أكّد أحمد وهبي، الرئيس التنفيذي لـ«منصة سبارك للتعليم»، على أهمية هذه الشراكة قائلاً: يمثل هذا التعاون مع «إدارة المدارس الأولى» وجيمس للتعليم خطوة بارزة في رحلتنا نحو إعادة صياغة التميز التعليمي في السعودية والبحرين وبلاد أخرى في المستقبل. ومن خلال دمج خبراتنا والإرث التعليمي العريق لـ«جيمس للتعليم»، نلتزم بتقديم تجارب تعليمية عالمية المستوى تُلهم الابتكار، وترتقي بالمعايير الأكاديمية في المنطقة. ومعاً، لن نكتفي ببناء المدارس وتحسينها، بل سنعمل على صياغة مستقبل تعليمي أكثر إشراقاً.