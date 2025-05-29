سيارة ذهبية بـ 3.67 ملايين درهم تبهر زوار معرض للساعات والمجوهرات بإكسبو الشارقة

يواصل معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، في نسخته الـ 55، فعالياته المميزة في مركز إكسبو الشارقة لليوم الثاني على التوالي، حيث يشهد عرضاً متألقاً لأندر وأروع التصاميم العالمية والقطع الحصرية من أرقى المجوهرات والمشغولات الذهبية وقطع الألماس الفريدة، والتي يقدمها أكثر من 500 عارض وعلامة تجارية محلية وعالمية، خلال المعرض، الذي يتواصل حتى 1 يونيو المقبل.

وجذبت اهتمام الجمهور في الدورة الحالية من المعرض قطعة استثنائية، قدمتها منصة شركة «الرميزان للذهب والمجوهرات»، وهي عبارة عن سيارة مكسوة بالكامل بطبقة ذهبية حملت اسم «جودزيلا الذهبية» (Gold-Zilla)، وتبرز هذه القطعة النادرة بزخارفها المميزة وحرفيتها الرفيعة، حيث تصل قيمتها إلى قرابة 3.67 ملايين درهم، ما يجعلها تمثل مزيجاً فريداً بين القوة الميكانيكية والإبداع الفني المتحرك، وهي مبنية على أساس هيكل سيارة نيسان جي تي-آر، وهي من طراز 2014، تم تصميمها بالتعاون بين شركة «كول ريسينغ» اليابانية، والفنان «أرتيس إيزاوا»، وتتميز بطلاء مذهل من كروم الذهب الخالص عيار 24 قيراطاً، وما يزيدها تفرداً هو هيكلها الخارجي المحفور يدوياً بدقة متناهية، في عملية فنية وحرفية استغرقت أكثر من 2000 ساعة عمل.

كما يشهد المعرض حضوراً متألقاً للجناح الإيطالي، الذي امتد على مساحة بلغت نحو 700 قدم مربعة، وضم ما يقارب 50 عارضاً، من أهم وأشهر الشركات والعلامات التجارية الإيطالية، إلى جانب نخبة من أبرز المصممين والأسماء الإيطالية في عالم الذهب والمجوهرات، حيث تألق الحضور الإيطالي بعرض مبهر لمئات القطع، التي تنوعت بين الحلي والمجوهرات المصنوعة من الألماس والذهب، والعديد من المعادن النفسية والأحجار الكريمة، إلى جانب مجموعة متميزة من المجوهرات المستوحاة من الثقافة الإيطالية، التي لقيت إقبالاً لافتاً من زوار المعرض.

80 ألف زائر

ومن المتوقع أن يستقبل الحدث، الذي يترقبه عشاق الساعات والمجوهرات أكثر من 80 ألف زائر، ولا سيما في ظل تزامنه مع فترة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى حرص المعرض على توفير منصة متميزة لزواره، للاطلاع أحدث تشكيلات المجوهرات الفريدة، والقطع الحصرية والنادرة من أرقى المشغولات الذهبية ومجموعات الألماس الفريدة، حيث يتميز الحدث الذي يواصل استقبال زواره يوم الجمعة من الساعة 3 ظهراً وحتى الساعة 10 مساء، وأيام السبت والأحد من الساعة 1 ظهراً وحتى الساعة 10 مساء، بمشاركات محلية ودولية متنوعة، من أبرزها الإمارات، والهند، وإيطاليا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وسنغافورة، والصين، واليابان، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، ولبنان، إلى جانب مشاركات دولية جديدة للمرة الأولى، ومن أبرزها روسيا، والمكسيك وتنزانيا، ومصر.