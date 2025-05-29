216 شركة فلبينية جديدة تنضم لعضوية غرفة تجارة دبي خلال الربع الأول

بلغ عدد الشركات الفلبينية الجديدة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 216 شركة، لتضاف إلى أكثر من 800 شركة فلبينية جديدة انضمت إلى عضوية الغرفة في 2024.

وقال سالم الشامسي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي، إن عدد الشركات الفلبينية الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة خلال العام 2024 ارتفع بنسبة بلغت 18% مقارنة بعام 2023، ما يدل على الزخم المستمر في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وأكد الشامسي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش البعثة التجارية التي نظمتها غرفة تجارة دبي إلى العاصمة الفلبينية مانيلا بين 25 و27 مايو الجاري، أن هذا النمو القوي في عدد الشركات الفلبينية المسجلة يعكس الثقة المتزايدة ببيئة الأعمال في دبي، ويعزز مكانة الإمارة مركزا عالميا جاذبا للاستثمار.

وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات، أفاد الشامسي بأن الاستثمارات المباشرة من دبي إلى الفلبين بلغت نحو 193 مليون دولار خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2024، في حين بلغ حجم الاستثمارات الفلبينية في دبي منذ 2020 إلى 2024 نحو 35 مليون دولار.

وأكد أن هذه الأرقام تُظهر بوضوح جاذبية السوق الفلبيني للاستثمارات القادمة من دبي، وفي الوقت نفسه تعكس قوة بيئة الأعمال في الإمارة وقدرتها على استقطاب الشركات الفلبينية الباحثة عن التوسع على مستوى عالمي.

وأشار الشامسي إلى أن تنظيم غرفة تجارة دبي لهذه البعثة التجارية تأتي ضمن مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي"، وفي إطار جهود الغرفة المستمرة لفتح أسواق جديدة أمام شركات دبي، وتعزيز الحضور الاقتصادي للإمارة في منطقة جنوب شرق آسيا.

وقال إن غرف دبي تشارك في هذه البعثة التجارية برفقة 17 شركة إماراتية تعمل في قطاعات متنوعة تشمل الأغذية، والزراعة، والتكنولوجيا، والأمن الصناعي، والتصنيع وغيرها، بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية في السوق الفلبينية.

وأكد على فعالية لقاءات الأعمال الثنائية بين الشركات الإماراتية ونظيراتها الفلبينية، إذ تسهم في تعظيم فرص الشراكة والتعاون وتوفر الوقت والجهد على رواد الأعمال والشركات على حد سواء ويجعل من هذه الزيارات بعثات عملية وذات مردود اقتصادي مباشر.

ولفت الشامسي إلى أن السوق الفلبيني يمثل واحدة من أهم الأسواق الإستراتيجية للشركات الإماراتية، نظراً لما تتمتع به الفلبين من موقع جغرافي مميز واقتصاد متنوع وقاعدة سكانية كبيرة وشابة، فضلاً عن انفتاحها المتزايد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما في قطاعات مثل الزراعة، والخدمات اللوجستية، والصناعة الخفيفة، وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن الفلبين تعد بوابة حيوية إلى أسواق جنوب شرق آسيا، ونحن نرى فرصاً كبيرة للشركات الإماراتية للاستفادة من هذا السوق، في ظل الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات عالية الجودة التي تقدمها الشركات من دبي ، مشددا على التزام غرف دبي بدعم تطلعات مجتمع الأعمال المحلي للتوسع نحو أسواق عالمية ذات أهمية إستراتيجية.

وقال الشامسي: نعمل في غرف دبي على بناء جسور اقتصادية مستدامة مع أسواق العالم، ومثل هذه البعثات التجارية تسهم في فتح قنوات تعاون فعالة، وتحويل الفرص إلى شراكات قائمة.