القيمة السوقية لسوق دبي تلامس التريليون درهم

لامست القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي حاجز التريليون درهم، أمس، وأغلقت عند مستوى 980.3 مليار درهم بزيادة 17.6 مليار درهم.

وتزامن ذلك مع اجتذاب سوق دبي سيولة إجمالية بقيمة 910.9 ملايين درهم، كان أغلبها لصندوق «مساكن دبي ريت»، حيث رسخ مكانته أكبر صندوق استثمار عقاري مدرج، بعدما قفز سعر السهم في أول يوم تداول له في سوق دبي المالي، بنسبة 13.64 % ليغلق عند مستوى 1.25 درهم، مستحوذاً على 35.8 % من السيولة الإجمالية لسوق دبي المالي بـ325.98 مليون درهم، لترتفع القيمة السوقية للشركة من 14.3 مليار درهم قبل الإدراج إلى 16.25 مليار درهم، رابحاً ما يناهز ملياري درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 962.7 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 980.3 مليار درهم أمس.

وعزز مؤشر سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي، إذ صعد المؤشر بنسبة 0.40 %، محلقاً عند 5526.54 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 2 يوليو 2008، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 93.55 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 405.4 ملايين درهم مقابل مبيعات بنحو 311.8 مليون درهم. وصعدت في سوق دبي أسهم «الوطنية للتأمينات العامة» 9.95 %، و«الخليج للملاحة القابضة» 8.97 %، و«تيكوم» 2.9 %، و«دبي الإسلامي» 0.73 %، فيما انخفضت أسهم «الأغذية المتحدة» 10 %، و«المزايا القابضة» 8.26 %، و«الإمارات للاستثمار» 6.85 %، و«الإسمنت الوطنية» 5.3 %.



الأعلى ارتفاعاً

في دبي: 13.64 %

مساكن دبي

ريت9.95 %

الوطنية للتأمينات العامة 8.97 %

الخليج للملاحة القابضة 2.9 %

تيكوم