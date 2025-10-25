48 مليون درهم أرباح «إيزي ليس» أول 9 أشهر

أعلنت «إيزي ليس»؛ المزوّد الرائد لحلول التنقل المتكاملة، التابعة للشركة العالمية القابضة، عن تحقيق أداء مالي قوي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 92 % على أساس سنوي، إلى 63 مليون درهم، فيما بلغت الإيرادات 516 مليون درهم، مسجلةً نمواً قوياً بنسبة 77 % على أساس سنوي.

وجاء الأداء القوي مدفوعاً بالزخم المتواصل في التنقّل والخدمات اللوجستية، والطلب القوي على خدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية في قطاعات التجارة الإلكترونية والأغذية.

وبلغت إيرادات هذا القطاع 308 ملايين درهم، بزيادة 31 % على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح 56 % إلى 36 مليون درهم. وقفز صافي الأرباح 71 %، إلى 48 مليون درهم، في حين بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك127 مليون درهم، بزيادة 67 %، ما يعكس كفاءة الأداء التشغيلي والتنفيذ المنضبط لاستراتيجيتها.

وقال أحمد السادة الرئيس التنفيذي للشركة : «يعكس النمو المتواصل في الإيرادات، المدفوع بنموذجنا التشغيلي القوي، متانة منصتنا المتكاملة والمتنوعة في قطاع التنقّل.

كما يؤكد نجاح تكامل عمليات مجموعة جاليجا القابضة، وتوسّع أسطولنا المستمر، قدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة عبر منظومة التنقّل والحلول اللوجستية. ».