ملتقى بعجمان يدعم توسّع القطاع الخاص

نظّمت غرفة عجمان، بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ملتقى «اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة - CEPA»، بهدف استعراض الفرص والممكنات المتاحة أمام منشآت القطاع الخاص، وتسليط الضوء على سبل الاستفادة من بنود اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الشركات الوطنية، وتسهيل وصول المنتجات المحلية إلى الأسواق العالمية.

حضر الملتقى علي راشد الكيتوب المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات، وخالد الشامسي مدير إدارة المعلومات والدراسات الاقتصادية، وهندي عبيد المطروشي مدير إدارة الشؤون القانونية في غرفة عجمان، ومسؤولو الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال، ومسؤولو منشآت القطاع الخاص من أعضاء غرفة عجمان.

وأكد خالد الشامسي أهمية الحدث، باعتباره منصة تفاعلية تجمع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، بهدف مناقشة فرص النمو والتوسع أمام الشركات المحلية، وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال.

ويعزز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، دعماً لتعزيز تنافسية اقتصاد إمارة عجمان، وتحقيق رؤية عجمان 2030، المنسجمة والمتوائمة مع مبادئ «نحن الإمارات 2031».