غرفة أبوظبي تعزز التعاون الاقتصادي مع مدينة بريزبن الأسترالية

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي منتدى الأعمال «بريزبن للتواصل والشراكات الاقتصادية»، بمشاركة وفد اقتصادي رفيع من مدينة بريزبن الأسترالية، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال في الإمارة.

وذلك بهدف استكشاف فرص التعاون الاستثماري والتجاري وتعزيز العلاقات الثنائية بين أبوظبي وبريزبن، عاصمة ولاية كوينزلاند وثالث أكبر المدن الأسترالية.

وترأست الوفد الأسترالي نائبة عمدة مدينة بريزبن المستشارة فيونا كانينغهام، رئيسة مجلس المدينة للشؤون المالية والحوكمة وعضو مجلس منطقة كوربارو، بمشاركة أكثر من 40 ممثلاً عن قطاعات الأعمال والجهات الحكومية في بريزبن.

وهدفت الزيارة إلى استكشاف فرص التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية، بما يدعم دور غرفة أبوظبي كشريك محوري في توطيد العلاقات الدولية ودعم نمو بيئة الأعمال في الإمارة.

يأتي تنظيم المنتدى في إطار جهود غرفة أبوظبي لتعزيز حضور الإمارة على الساحة الاقتصادية العالمية، وتوسيع آفاق التعاون مع الأسواق الدولية الواعدة، بما يسهم في تنمية القطاع الخاص وجذب الاستثمارات النوعية، ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي وفق مستهدفات خارطة الطريق لغرفة أبوظبي (2025 - 2028).