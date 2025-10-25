أبوظبي تستضيف اجتماع المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يستضيف جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة للاستثمار، الاجتماع السنوي للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية لعام 2025، من 29 حتى 31 أكتوبر الجاري في أبوظبي العالمي "ADGM" في جزيرة الماريه.

وتستضيف أبوظبي فعاليات المنتدى لأول مرة في خطوة ترسّخ مكانة الإمارة مركزاً رئيسياً للحوار والتعاون البنّاء في مجال الاستثمار، وتعكس الثقة الدولية التي تحظى بها لدى نخبة من الجهات والمؤسسات الاستثمارية السيادية من مختلف دول العالم، بما يسهم في تعزيز دورها كوجهة محورية لصناديق الثروة السيادية لتبادل الخبرات وصياغة رؤى مشتركة لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة.

ودعم استقرار الأسواق العالمية على المدى الطويل. وتأسس المنتدى 2009، ويضم 37 صندوقاً سيادياً من 35 بلداً عضواً، بالإضافة إلى 7 مؤسسات استثمارية سيادية من 7 دول تشارك في المنتدى بصفتها مراقب غير عضو.

وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، إنه انطلاقاً من دوره الرائد في إرساء مبادئ سانتياغو، وإلى جانب عضويته الحالية في مجلس إدارة المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، يواصل جهاز أبوظبي للاستثمار التزامه بتعزيز مجتمع صناديق الثروة السيادية، من خلال وضع المعايير وتبادل المعرفة والتمثيل الفاعل، فمنذ تأسيسه، ساهم المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية في تعزيز وإبراز الدور الذي تلعبه صناديق الثروة السيادية في الأسواق المالية.

وقال معالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في مبادلة للاستثمار: "تفخر مبادلة بالمشاركة في استضافة هذا التجمع الذي يأتي في وقت يُنتظر فيه من المستثمرين السياديين أن يقودوا أعمالهم بمسؤولية ووفق رؤية وقناعات واضحة.

فالاستثمار المسؤول، بالنسبة لنا، يعني توظيف رأس المال بطريقة مدروسة، والتعاون مع الشركاء لتحقيق قيمة مستدامة. ومن خلال المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، نتطلع إلى تعزيز التعاون، وتطوير الممارسات التي ستعود بالنفع على الاقتصادات حول العالم».