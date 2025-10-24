إطلاق خدمة "أمازون ناو" في الإمارات للتوصيل في 15 دقيقة

أعلنت أمازون عن توسيع نطاق خدمات التوصيل السريع لديها عبر خدمة "أمازون ناو" لتوصيل المستلزمات الأساسية اليومية للعملاء في غضون 15 دقيقة. وتقوم الشركة بتشغيل مراكز لوجستية صغيرة في جميع أنحاء دولة الإمارات لضمان توصيل المستلزمات اليومية بشكل أسرع، بدءاً من الخضروات والفواكه الطازجة، والمنتجات الغذائية، ومستلزمات العناية الشخصية، وصولاً إلى الإلكترونيات، كما تساهم هذه الخدمة في تقليل مسافات التوصيل وتخفيف الازدحام المروري. وتؤكد خدمة التوصيل فائقة السرعة التزام أمازون بتلبية الاحتياجات المتنامية والمتطورة للعملاء في الإمارات، إذ توفر لهم المزيد من خيارات التسوق السريع والمريح للمنتجات التي يحتاجونها، مدعومة بتجربة التسوق الموثوقة من أمازون.

وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: "ترتكز ابتكاراتنا في أمازون على فهم احتياجات وتوقعات عملائنا، وقمنا بتصميم خدمة "أمازون ناو" لتتناسب مع وتيرة حياتهم، حيث نوفر المستلزمات اليومية للعملاء خلال دقائق، وقد تصل إليهم في بعض المواقع في غضون 6 دقائق فقط. نسعى دوماً لتلبية جميع احتياجات العملاء سواء كانت شاحن هاتف، أو منتجات غذائية يحتاجونها على الفور، أو مستلزمات رعاية الأطفال. "

وقد أطلقت أمازون مؤخراً خدمة التوصيل خلال ساعتين لعملائها في دولة الإمارات، لتوفير خيارات أكثر مرونة وسرعة في استلام مشترياتهم. وتشمل الخدمة مجموعة أوسع من المنتجات تضم أكثر من 30 فئة، وتتوفر حالياً في معظم المناطق الرئيسية في الدولة، مع خطط للتوسع لتشمل مزيداً من المواقع في الأشهر المقبلة.

وقال مشحور: "تعتبر السرعة أمراً في غاية الأهمية بالنسبة للعملاء في المنطقة، ولهذا السبب تركز أمازون على سرعة توصيل الطلبات، للمحافظة على التزامنا بتقديم أفضل تجربة تسوق وأكثرها موثوقية، مع تزويد العملاء بكل ما يحتاجونه في الوقت الذي يرغبون به، وبأسعار تنافسية ومصداقية تامة، كما أننا ندرك أن خدمة التوصيل السريع أساسية، بالأخص لفئة معينة من المنتجات التي نوفرها في أمازون. ولهذا السبب نقدم الآن خدمة "أمازون ناو" لتوصيل المستلزمات الأساسية اليومية في غضون 15 دقيقة، مع توصيل آلاف المنتجات الأخرى في غضون ساعتين. إضافة إلى ذلك، يمكن لأعضاء برنامج أمازون "برايم"، الحصول على قيمة أكبر من خلال الخصومات الحصرية وتوصيل أسرع، إلى جانب المزايا الأخرى التي يتمتعون بها على مدار العام."

وأضاف: لا شك أن الأمر الذي يجعل خدمات التوصيل السريع قيِّمة وذات أهمية عالية ليس عامل السرعة فقط، بل التزامنا بتقديم تجربة موثوقة، إذ أننا نضمن حصولهم على المنتجات التي يريدونها في الوقت الذي يرغبون به، وبأسعار تنافسية، كما نركز على توفير كل ما يحتاجه عملاؤنا في أمازون، من خلال ملايين المنتجات ضمن أكثر من 30 فئة، وجدير بالذكر أن أسرع عملية توصيل لطلب عميل من خلال خدمة "أمازون ناو" استغرقت 360 ثانية فقط، وفي بعض المواقع يستلم العملاء طلباتهم في غضون 6 دقائق فقط".

وعن المنتجات التي يمكن توصيلها من خلال الخدمة يقول رونالدو مشحور: "توفر خدمة "أمازون ناو" المستلزمات الأساسية اليومية، والتي تشمل المنتجات الأكثر طلباً بما في ذلك الخضروات والفواكه الطازجة (تمّ بيع أكثر من 120 طناً من الموز حتى الآن)، والمستلزمات الضرورية اليومية مثل زيت الزيتون والحليب، ومنتجات الصحة والعافية مثل بروتين مصل اللبن ومشروبات الطاقة، ومنتجات رائجة مثل شواحن الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، وغيرها الكثير، وبالإضافة إلى التسوق عبر خدمة "أمازون ناو"، يمكن للعملاء التسوق من تشكيلة واسعة عبر خدمة التوصيل خلال ساعتين، والتي تشمل آلاف المنتجات ضمن أكثر من 30 فئة. ومن خلال شراكاتنا مع أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية و مجموعة اللولو بالإمارات، أصبح بإمكانهم أيضا الحصول على منتجات المواد الغذائية ومنتجات البقالة والمستلزمات اليومية بسرعة وبشكل أكثر سهولة وراحة.

وأكد مشحور استخدام الوسائل التقنية والتكنولوجية لضمان عملية السرعة في التوصيل، مشيراً إلى أن توفير خدمة التوصيل فائقة السرعة، ترتكز على ثلاثة أسس رئيسية توازن بين السرعة والاستدامة الاقتصادية:

أولاً، الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين تجارب العملاء، ودعم البائعين، وتحسين العمليات، قائلاً: على سبيل المثال، تضمن تقنية تحسين المسارات لدينا تجميعاً فعالاً للعديد من الطلبات في كل رحلة توصيل. وبينما نوسع نطاق التجارة السريعة لدينا، نركز على الاستفادة من ابتكارات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على جعل عملية اكتشاف المنتجات مخصصة لكل عميل، كما تمكن من تحسين مسارات التوصيل، وتتنبأ باحتياجات المخزون لتوفير المنتجات المناسبة بالقرب من العملاء.

ثانياً، أكد مشحور على تعزيز شبكة عمليات أمازون من خلال عقد شراكات استراتيجية، قائلاً: مراكزنا اللوجستية الصغيرة التي تلبي طلبات العملاء في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية أسهمت في تقليل مسافات التنقل مع زيادة سعة التوصيل إلى أقصى حد، وكانت الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة في المنطقة أساسية لإطلاق خدمة "أمازون ناو". كما أننا ندعم أجندات التحول الرقمي الوطنية من خلال الاستثمارات والشراكات العامة والخاصة.

وقال مشحور: " يهدف تعاوننا مع مجموعة سفن إكس (7X)، إلى إحداث نقلة نوعية في خدمات التوصيل بدولة الإمارات من خلال إعادة تصميم المواقع الحالية لتضمين مراكز لوجستية صغيرة في جميع الأحياء، مما يتيح خدمة توصيل أسرع، ويسهم في تقليل الازدحام المروري، ويوفر راحة أكبر للعملاء. و نعمل على تسريع عملية التوصيل لمجموعة أوسع من المنتجات عبر مركزنا اللوجستي في أبوظبي الجديد والذي تم إطلاقه مؤخرا بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار . كما نعمل مع أبرز شركات المواد الغذائية والسوبرماركت، مثل مجموعة اللولو وأسواق العثيم، في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، لتوصيل المنتجات الطازجة في غضون ساعتين على موقعي Amazon.ae وAmazon.sa. فمن خلال إعادة توظيف المباني الخاصة بخدمات البريد التي كانت تُستخدم قبل انتشار الإنترنت، نعيد ابتكار شبكات التغطية البريدية لتلبية متطلبات واحتياجات الوقت الحاضر. ومن جانب آخر، يسهم تقريب المنتجات من العملاء من خلال المراكز اللوجستية المحلية في الأحياء في تقليل الاعتماد على المراكز الكبيرة، حيث يتيح توصيلاً أسرع وأكثر استدامة يتوافق على نحو أفضل مع العرض والطلب. وتعد خدمة "أمازون ناو" دليلاً واضحاً على ذلك، ونواصل في أمازون الاستفادة من بنيتنا التحتية المتطورة وخبرتنا الواسعة في سلسلة التوريد لتحقيق توفير في التكاليف مع زيادة الإنتاجية من خلال العمليات المتقدمة التي نتبناها في المراكز اللوجستية.