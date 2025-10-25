«قمة التحول في سلامة الطيران» توصي بتكامل رقمي لدعم تحليل المخاطر

أوصت «قمة التحول في سلامة الطيران 2025»، في ختام دورتها الأولى، بتعزيز التكامل الرقمي بين الهيئات التنظيمية وشركات الطيران لضمان رصد المخاطر في الوقت الفعلي والاستجابة الاستباقية، داعية إلى اعتماد معايير سلامة موحدة بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو).

وشملت التوصيات المحورية توسيع نطاق تبادل البيانات غير الحساسة لتطوير منظومة إنذار مبكر، ودعم البحث والتطوير في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين التنبؤ بالمخاطر.

كما دعت إلى تطوير برامج تدريبية متخصصة في إدارة المخاطر والسلامة الجوية الرقمية، وتعزيز ثقافة السلامة المؤسسية وتبني ممارسات الحوكمة الفاعلة لرفع جاهزية القطاع.

جاءت هذه المخرجات في ختام القمة التي نظمتها هيئة دبي للطيران المدني على مدى يومين، بمشاركة نخبة من القادة والخبراء العالميين وممثلين عن المنظمات الدولية وشركات الطيران.

وصرح محمد عبدالله لنجاوي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني، بأن اختتام القمة يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل المشترك نحو مستقبل أكثر أماناً واستدامة.

وأضاف: ما شهدناه من أفكار ورؤى يعكس التزام دبي الدائم بتعزيز الابتكار وتبني الحلول التقنية التي ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً لقيادة التطور في مجال سلامة الطيران.

وشهدت القمة جلسات تدريبية تفاعلية تناولت أحدث الابتكارات في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات التكنولوجية والبيئية.

وأكدت هيئة دبي للطيران المدني في ختام القمة التزامها بمواصلة العمل مع الشركاء لترجمة هذه التوصيات إلى مبادرات عملية تعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في أمن وسلامة الطيران.