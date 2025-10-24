مكتوم بن محمد: "طيران الإمارات" حلم حلّق برؤية محمد بن راشد

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، في الذكرى الأربعين لتأسيس "طيران الإمارات"، أن "طيران الإمارات" الذي وُلد في عام 1985، جاء من رؤية شجاعة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحول خلال أربعة عقود من التأسيس والتطوير إلى علامة عالمية تجسد الريادة والتميّز، بقيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.

ولفت سموه إلى أن "طيران الإمارات" يمثل نموذجاً ملهماً للأحلام التي تتحول إلى مشاريع، والمشاريع التي تصبح مثالاً للنجاح والتفوق، مؤكداً أن دبي لا تعترف بالمستحيل، وفيها تحلق الأحلام عالياً.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "وُلد طيران الإمارات عام 1985، وحلّق برؤيةٍ شجاعة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ليتحول هذا الحلم بعد أربعين عاماً من التأسيس والتطوير إلى علامةٍ عالمية تجسّد الريادة والتميز بقيادة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم".

وأضاف سموه: "طيران الإمارات هو نموذج رائع للأحلام التي تتحوّل إلى مشاريع والمشاريع التي تصبح مثالاً للنجاح والتفوق، وفي دبي التي لا تعترف بالمستحيل، الحلم دائماً يحلّق عالياً".