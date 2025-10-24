383 مليون دولار حجم الاستثمارات الأرمينية في دبي

وصل حجم الاستثمارات الأرمينية في إمارة دبي إلى نحو 383 مليون دولار أمريكي خلال الفترة من 2018 - 2024، وذلك بحسب سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي.

وقال الشامسي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات / وام /، إن عدد الشركات الأرمينية الجديدة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 79 شركة، ليصل إجمالي عدد الشركات التي انضمت لعضوية الغرفة إلى نحو 500 شركة أرمينية.

وأضاف، في تصريحاته على هامش البعثة التجارية التي نظمتها غرفة تجارة دبي إلى العاصمة الأرمينية يريفان يومي 22 و23 أكتوبر الجاري، أن هذا النمو القوي في عدد الشركات الأرمينية المسجلة يعكس الثقة المتزايدة ببيئة الأعمال في دبي، ويعزز مكانة الإمارة مركزا عالميا جاذبا للاستثمار.

وأكد أن العلاقات الاقتصادية تشهد نموًا متسارعًا، ففي عام 2024، ارتفع حجم التجارة غير النفطية بين دبي وأرمينيا إلى 7 مليارات دولار “25.7 مليار درهم”، بزيادة قدرها 76% عن العام السابق، ويعكس هذا النمو القوي تنامي مستويات الثقة والتعاون بين أسواقنا.

وأوضح الشامسي أن تنظيم غرفة تجارة دبي لهذه البعثة التجارية يأتي ضمن مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي"، وفي إطار جهود الغرفة المستمرة لفتح أسواق جديدة أمام شركات دبي، وتعزيز الحضور الاقتصادي للإمارة في منطقة جنوب شرق آسيا.

وذكر أن غرف دبي تشارك في هذه البعثة التجارية برفقة 16 شركة إماراتية تعمل في قطاعات متنوعة، بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية في السوق الأرمنية.

وشدد الشامسي على أهمية وفعالية لقاءات الأعمال الثنائية بين الشركات الإماراتية ونظيراتها الأرمنية، إذ تسهم في تعظيم فرص الشراكة والتعاون وتوفر الوقت والجهد على رواد الأعمال والشركات على حد سواء ما يجعل من هذه الزيارات بعثات عملية وذات مردود اقتصادي مباشر.

وقال إن موقع أرمينيا الإستراتيجي، وبيئة الأعمال التنافسية فيها توفر إمكانات هائلة للمستثمرين ورواد الأعمال في دبي، وفي الوقت نفسه، تُوفر دبي للشركات الأرمينية منصة عالمية المستوى للتوسع دوليًا، بفضل منظومتها البيئية المُلائمة للأعمال وإمكانية الوصول إلى أسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، مما يجعل دبي بمثابة البوابة العالمية للشركات الأرمينية التي تتطلع إلى التوسع خارج حدودها.

ولفت إلى أن السوق الأرمني يمثل واحدا من أهم الأسواق الإستراتيجية للشركات الإماراتية، خاصة مع ما نشهده من انفتاح متزايد لأرمينيا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما في قطاعات مثل السلع الاستهلاكية، والخدمات اللوجستية، والضيافة، والأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الاستشارية ذات الصلة.

وشدد الشامسي على التزام غرف دبي بدعم تطلعات مجتمع الأعمال المحلي للتوسع نحو أسواق عالمية ذات أهمية إستراتيجيي، مشيرا إلى أن مثل هذه البعثات التجارية تسهم في فتح قنوات جديدة وبناء جسور اقتصادية مستدامة مع أسواق العالم.