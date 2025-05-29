بورصة دبي للذهب والسلع تنضم إلى لجنة تطوير الأعمال العربية

انضمت بورصة دبي للذهب والسلع إلى لجنة تطوير الأعمال التابعة لاتحاد أسواق المال العربية AFCM، ما يعكس الخبرة التي تتمتع بها البورصة في الرقابة التنظيمية، وإدارة المخاطر، وابتكار المنتجات، كما يعزز مكانتها جهة إقليمية رائدة في مجال تداول مشتقات السلع والبنية التحتية للأسواق المالية.

ومن خلال انضمامها إلى لجنة تطوير الأعمال التابعة للاتحاد، ستسهم بورصة دبي للذهب والسلع في إطلاق مبادرات رئيسية تُعزز الأسواق المالية الإقليمية، ويشمل ذلك: تنسيق القواعد واللوائح التشغيلية التي تُنظم عمليات التداول في البورصات العربية، واقتراح إصلاحات تشريعية لدعم نشاط الأسواق، ووضع استراتيجيات لتعزيز أحجام التداول والسيولة، ووضع استراتيجية لتطوير أعمال شركات الوساطة والبورصات.

وقال أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، يمثّل انضمام البورصة للجنة تطوير الأعمال التابعة لاتحاد أسواق المال العربية، تأكيداً على دورها المحوري في المشهد المالي وقطاع السلع في المنطقة.

وباعتبارها البورصة الأكبر والأكثر تنوعاً في مجال المشتقات في الشرق الأوسط، فهي تتمتع بخبرة واسعة في مجال الابتكار في السوق وإدارة المخاطر والتوافق التنظيمي، ويعد هذا التعيين شهادة على التزامها بتطوير الأسواق المالية في العالم العربي، كما سيسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في قطاعي السلع والخدمات المالية.