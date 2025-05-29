تطوير «كيتورا أرض» في دبي بقيمة22 مليار درهم

وقّعت مجموعة ماج مذكرة تعاون مع شركة «سيتيك المحدودة» الصينية، وذلك لتطوير مشروع «كيتورا أرض» بقيمة 22 مليار درهم، على مساحة 18.47 مليون قدم مربعة في منطقة الروية الأولى بدبي.

ووفقاً للجدول الزمني المعتمد، سيتم إنجاز أعمال البنية التحتية وتجهيز الموقع بالكامل للإنشاء خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2025، على أن يتم إطلاق المرحلة الأولى تحت علامة «كيتورا أرض كوتور آرت» في الربع الأخير من العام نفسه.

ومن المتوقع البدء بالمرحلة الثانية في الربع الأول من عام 2026، تليها مراحل إضافية حتى عام 2027، مع استكمال المشروع خلال فترة تمتد من عامين إلى سبعة أعوام.

ويتراوح حجم الأراضي المتاحة ضمن المشروع بين 50,000 و200,000 قدم مربعة، وسيتم غرس أكثر من 100,000 شجرة يتراوح عمرها بين 20 و2,200 عام، وذلك ضمن مفهوم مبتكر يُعرف باسم «تصميم الحياة». وقال موفق أحمد القداح، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ماج القابضة:

«الشراكة مع «سيتيك» تمثل تحالفاً قوياً سيرتقي بقيم التميز ويضع معايير جديدة للمشاريع العقارية الفاخرة والمستدامة في دولة الإمارات وخارجها». وقال يانغ جيان تشيانغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة «سيتيك المحدودة»: «تستند شراكتنا مع مجموعة ماج القابضة إلى استراتيجية بعيدة المدى تقوم على تحقيق قيمة حقيقية وشراكة متينة».