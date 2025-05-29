صندوق «مساكن دبي» يقفز 13.6 % في أول تداول بسوق دبي

حيث يدير 35,700 وحدة سكنية، كما يعد الإدراج الأول من نوعه بموجب الإطار التنظيمي المُحدَّث في دولة الإمارات، وأول إدراج في سوق دبي المالي لعام 2025، ما يعزز مكانة دبي وجهة نابضة بالفرص الاستثمارية المتنوعة.
جرس التداول
جرس افتتاح جلسة التداول في سوق دبي المالي، بحضور كل من معالي هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، وأميت كوشال، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة، وعمر كريم، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة دبي القابضة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والضيوف المميزين.
ويدل هذا الإدراج على التطور المستمر في أسواقنا المالية، وثقة المستثمرين المتزايدة برؤيتنا وتوجهنا الاستراتيجي.
وعملاً بتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، نواصل مساعينا الرامية إلى تعزيز نمو وتنوّع الأسواق المالية، وإطلاق مسارات استثمارية متنوعة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية».
ويعكس هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بتحقيق القيمة من الأصول الاستراتيجية، ودعم رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز مكانة دبي مركزاً بارزاً على خريطة الاستثمارات الدولية.
ونحن فخورون بدورنا في رسم ملامح مستقبل الاستثمار العقاري، من خلال الابتكار والتوسّع واعتماد أفضل الممارسات في الإدارة والتشغيل».
تنويع الفرص
بل يؤكد في الوقت ذاته ثقة المستثمرين بالبنية التنظيمية في دبي وقدرتنا على توفير منظومة أسواق عالية الكفاءة يسهل الوصول إليها، وتواكب متطلبات المستقبل. ونفخر بدعم دبي القابضة في تحقيق هذا الإنجاز والترحيب بصندوق استثمار عقاري رائد جديد في السوق».
«يمثل هذا الإنجاز محطة فارقة في المشهد الاستثماري والعقاري في المنطقة، إذ يؤكد إدراج مساكن دبي ريت، باعتباره أول صندوق استثمار عقاري متخصص في إدارة وتأجير الأصول السكنية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والأكبر من نوعه، قوة رؤيتنا الاستراتيجية وجودة محفظتنا العقارية.
كما يعكس التزامنا بتحقيق النمو المستدام على الأجل الطويل. ونحن فخورون بإتاحة هذه الفرصة لشريحة أوسع من المستثمرين، ونتطلع إلى تحقيق قيمة متواصلة لمالكي وحدات الصندوق، والمساهمة في تطوير أسواق مالية حيوية وشفافة بدبي».