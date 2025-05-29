صندوق «مساكن دبي» يقفز 13.6 % في أول تداول بسوق دبي

رسخ «مساكن دبي ريت» مكانته أكبر صندوق استثمار عقاري مدرج، بعدما قفز سعر السهم في أول يوم تداول له بسوق دبي المالي، بنسبة 13.64 % ليغلق عند مستوى 1.25 درهم، مستحوذاً على 35.8 % من السيولة الإجمالية لسوق دبي المالي بـ325.98 مليون درهم، لترتفع القيمة السوقية للشركة من 14.3 مليار درهم قبل الإدراج إلى 16.25 مليار درهم.

ويمثل إدراج مساكن دبي ريت في سوق دبي المالي محطة بارزة في مسيرة الأسواق المالية بإمارة دبي، إذ يعد أول صندوق استثمار عقاري متخصص في قطاع إدارة وتأجير الأصول السكنية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وأكبر صندوق من نوعه في المنطقة .

حيث يدير 35,700 وحدة سكنية، كما يعد الإدراج الأول من نوعه بموجب الإطار التنظيمي المُحدَّث في دولة الإمارات، وأول إدراج في سوق دبي المالي لعام 2025، ما يعزز مكانة دبي وجهة نابضة بالفرص الاستثمارية المتنوعة.

جرس التداول

واحتفالاً بنجاح الإدراج قرع مالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة لإدارة الأصول، ورئيس لجنة الاستثمار في شركة «دي اتش ايه ام» لإدارة صناديق الاستثمار العقاري، ونبيل رمضان، رئيس الاستراتيجية والتسويق في دبي القابضة لإدارة الأصول ورئيس مجلس إدارة مساكن دبي ريت.

جرس افتتاح جلسة التداول في سوق دبي المالي، بحضور كل من معالي هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، وأميت كوشال، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة، وعمر كريم، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة دبي القابضة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والضيوف المميزين.

وقال معالي هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «يشكل الإدراج الناجح لصندوق مساكن دبي ريت في سوق دبي المالي دليلاً ملموساً على التزامنا وجهودنا المستمرة، لتوسيع نطاق الوصول إلى فئات أصول متنوعة، تلبي التطلعات والأولويات الاقتصادية لإمارة دبي.

ويدل هذا الإدراج على التطور المستمر في أسواقنا المالية، وثقة المستثمرين المتزايدة برؤيتنا وتوجهنا الاستراتيجي.

وعملاً بتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، نواصل مساعينا الرامية إلى تعزيز نمو وتنوّع الأسواق المالية، وإطلاق مسارات استثمارية متنوعة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية».

وقال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة: «يمثّل الإدراج الناجح لمساكن دبي ريت في سوق دبي المالي محطة مفصلية ليس لدبي القابضة فحسب، بل في مسيرة التطور المستمر لأسواق رأس المال في إمارة دبي.

ويعكس هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بتحقيق القيمة من الأصول الاستراتيجية، ودعم رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز مكانة دبي مركزاً بارزاً على خريطة الاستثمارات الدولية.

ونحن فخورون بدورنا في رسم ملامح مستقبل الاستثمار العقاري، من خلال الابتكار والتوسّع واعتماد أفضل الممارسات في الإدارة والتشغيل».

تنويع الفرص

من جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «يمثل إدراج صندوق مساكن دبي ريت محطة مهمة ستدعم جهودنا المستمرة لتنويع الفرص الاستثمارية، وتعزيز نمو وتطور الأسواق. ويعكس هذا الطرح الناجح قوة القطاع العقاري في دبي.

بل يؤكد في الوقت ذاته ثقة المستثمرين بالبنية التنظيمية في دبي وقدرتنا على توفير منظومة أسواق عالية الكفاءة يسهل الوصول إليها، وتواكب متطلبات المستقبل. ونفخر بدعم دبي القابضة في تحقيق هذا الإنجاز والترحيب بصندوق استثمار عقاري رائد جديد في السوق».

وقال مالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة لإدارة الأصول، ورئيس لجنة الاستثمار في شركة دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري:

«يمثل هذا الإنجاز محطة فارقة في المشهد الاستثماري والعقاري في المنطقة، إذ يؤكد إدراج مساكن دبي ريت، باعتباره أول صندوق استثمار عقاري متخصص في إدارة وتأجير الأصول السكنية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والأكبر من نوعه، قوة رؤيتنا الاستراتيجية وجودة محفظتنا العقارية.

كما يعكس التزامنا بتحقيق النمو المستدام على الأجل الطويل. ونحن فخورون بإتاحة هذه الفرصة لشريحة أوسع من المستثمرين، ونتطلع إلى تحقيق قيمة متواصلة لمالكي وحدات الصندوق، والمساهمة في تطوير أسواق مالية حيوية وشفافة بدبي».