Al Bayan
المبوبمباشر
today-time
prayer-time
أعمال

جناح لـ«فلاي دبي» في «فيستيفال سيتي» يعرض تجربة السفر مع الناقلة

undefined's profile picture

البيان

دبي

تعرض فلاي دبي من خلال جناح مؤقت في فيستيفال سيتي مول أحدث منتجاتها وخدماتها أمام زوار مركز التسوق، من خلال منصة تفاعلية وجذابة لاستكشاف منتجات وخدمات الناقلة.

والجناح مستمر في فيستيفال سيتي مول خلال الفترة حتى الأحد 26 أكتوبر، ويفتح يومياً من الساعة 10:00 صباحاً حتى 22:00 مساء خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة 10:00 صباحاً حتى منتصف الليل في عطلات نهاية الأسبوع، حيث تعرض أمام زوار المنصة التفاعلية شبكة وجهات فلاي دبي المتنامية.

ويقع الجناح في الطابق الأرضي بالقرب من قاعة طعام ماركت آيلاند، وتوفر للزوار فرصة الدخول والاستمتاع بالراحة والأناقة التي يتمتع بها مسافرو درجة الأعمال.

كما يمكن استكشاف مجموعة متنوعة من باقات فلاي دبي للعطلات.