جناح لـ«فلاي دبي» في «فيستيفال سيتي» يعرض تجربة السفر مع الناقلة

تعرض فلاي دبي من خلال جناح مؤقت في فيستيفال سيتي مول أحدث منتجاتها وخدماتها أمام زوار مركز التسوق، من خلال منصة تفاعلية وجذابة لاستكشاف منتجات وخدمات الناقلة.

والجناح مستمر في فيستيفال سيتي مول خلال الفترة حتى الأحد 26 أكتوبر، ويفتح يومياً من الساعة 10:00 صباحاً حتى 22:00 مساء خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة 10:00 صباحاً حتى منتصف الليل في عطلات نهاية الأسبوع، حيث تعرض أمام زوار المنصة التفاعلية شبكة وجهات فلاي دبي المتنامية.

ويقع الجناح في الطابق الأرضي بالقرب من قاعة طعام ماركت آيلاند، وتوفر للزوار فرصة الدخول والاستمتاع بالراحة والأناقة التي يتمتع بها مسافرو درجة الأعمال.

كما يمكن استكشاف مجموعة متنوعة من باقات فلاي دبي للعطلات.