شراكة بين «إينوك» و«أمازون» لتقديم حلول في قطاع التجزئة للعملاء

أعلنت مجموعة اينوك و«أمازون الإمارات» عن تعاون استراتيجي لتقديم حلول مبتكرة في قطاع التجزئة للعملاء في دولة الإمارات.

وتمثل مذكرة التفاهم خطوة بارزة تجمع بين شبكة اينوك الواسعة في قطاع التجزئة والتقنيات المتطورة التي تمتلكها أمازون، حيث ترسي الاتفاقية أسساً لإطلاق مبادرات مشتركة ترتقي بتجربة العملاء عبر قنوات البيع الرقمية والتقليدية داخل المتاجر على حد سواء.

وستستفيد أمازون من الانتشار الجغرافي الواسع لمجموعة اينوك عبر الدولة لتعزيز سرعة توصيل المنتجات اليومية وذات الطلب المرتفع إلى العملاء، مع الحرص على تحقيق أهداف التنمية الحضرية المستدامة.

ومن خلال تحويل البنية التحتية الحالية لمجموعة اينوك في المجمعات السكنية إلى مراكز لوجستية سريعة، تسعى أمازون إلى تسريع عمليات توصيل المنتجات إلى وجهتها النهائية.